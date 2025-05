Američané mají skvěle poskládaný tým. Umí bleskově reagovat na vývoj utkání, říká Procházka před finále

V neděli se ve Stockholmu rozhodne o medailistech letošního mistrovství světa v hokeji. V bitvě o bronz si odpoledne zahrají domácí Švédové proti Dánsku. O titulu se pak rozhodne večer mezi Švýcarskem a USA. „Američané se mohou spolehnout na čtyři dobře hrající formace. Od finále ale očekávám vyrovnanou bitvu a nedivil bych se, kdyby se rozhodlo až v prodloužení,“ myslí si hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Rozhovor Praha 12:40 25. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Spojených států amerických mají na světovém šampionátů hodně dobře poskládaný tým | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Švýcaři v semifinále deklasovali Dánsko 7:0. Co udělali oproti Kanadě, která nezvládla čtvrtfinále, lépe?

Rozhodně Dány nepodcenili. Do utkání dobře vstoupili a dali jasně najevo, že neponechají nic náhodě. Naopak Kanada se s Dány trápila dvě třetiny, což se jim určitě dostalo do hlavy. Švýcarsko se poučilo a situaci si hlídalo.

Poslechněte si Martina Procházku před medailovými zápasy na mistrovství světa v hokeji

Bylo překvapením, že hokejisté Spojených států amerických v semifinále smetli Švédsko 6:2?

Je to trochu překvapení. Očekával jsem, že na domácím šampionátu utkání zvládnout, i vzhledem k tomu, jak si poradili s českým týmem ve čtvrtfinále. Švédové si byli asi až moc jistí, naopak Američané znovu dokázali, že mají na turnaji skvěle poskládaný tým. Hrají dobře všechny čtyři útoky, jsou agresivní, šikovní a hodně důrazní. Na Švédsko padl tlak, že už jsou blízko tomu, aby hráli o medaile. Američané povolili soupeři v první třetině pouze tři střely. Ve druhé třetině vystřelili pouze sedmkrát, ale dali z toho dva góly. Velká přednost Američanů je v tom, že umí reagovat na aktuální vývoj utkání.

Martine, co očekáváte od finálového utkání mezi Švýcarskem a Spojenými státy americkými?

Bude záležet na vstupu do utkání a prvním gólu. Počítám s vyrovnaným duelem a vůbec bych se nedivil, kdyby zápas šel až do prodloužení.

Co může udělat psychika s týmem Švédska, který se musí vypořádat s tlakem a v bitvě o bronz porazit Dánsko?

Švédsko musí. Vědí, jakou mají sílu. Určitě budou chtít medaili vybojovat, ale pokud ji získají, tak z toho rozhodně nebudou extra nadšení. Pořád budou brát vypadnutí v semifinále jako velké zklamání.

Zůstanou v kanadském bodování na prvních dvou místech David Pastrňák s Romanem Červenkou?

Pokud nedojde k nějaké velké přestřelce, tak už se to pořadí nezmění. Švéd Lindholm, který je vynikající střelec, tak určitě nebude koukat jen po tom, aby si došel pro krále kanadského bodování. I u něj bude převládat zklamání, že nehrají finále a bude se soustředit především na to, aby utkání vyhráli.