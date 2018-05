Americké hokejové hvězdy uvidí Sklenička s Moravčíkem poprvé. Už je však znají - z videoher

Čtvrtfinále mistrovství světa pro ně bude novou zkušeností, některé protihráče z amerického týmu ale přeci jen obránci hokejové reprezentace David Sklenička a Michal Moravčík znají. Ti nejlepší se jim doma často prohánějí na obrazovce. Třeba hvězdný útočník Spojených států Patrick Kane. Kodaň 21:30 16. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští obránci Sklenička s Moravčíkem se radují z gólu národního týmu | Zdroj: ČTK

„Z videoher, z nějakých sestřihů zápasů NHL, to je asi tak všechno. Na playstationu občas hrajeme NHL a tam tihle hráči jsou. Během sezony ale občas koukáme i na sestřihy ze zápasů, což je občas docela pokoukáníčko,“ popisuje Radiožurnálu Michal Moravčík o dalších hokejistech, jakou třeba Gaudreau nebo Larkin.

Teď se svým plzeňským kolegou v obraně Davidem Skleničkou nastoupí proti těm hráčům z televize reálně.

„Určitě se těšíme, bude to zase trochu jiný hokej, než jsme hráli doteď s evropskými týmy. Nesmíme být na jedné straně přemotivovaní, ale ani zakřiknutí, takže snad se na to připravíme dobře,“ je pokorný obránce Sklenička.

Moravčík na něj ale navazuje tím, že není čeho se bát. V kodaňské skupině už český tým prověřili zase jiní hráči, které český bek doma s ovladačem v ruce prohání na herní konzoli.

„I když jsou ruští hráči jako Dacjuk nebo Kaprizov v KHL opravdové superhvězdy, Dacjuk dokonce i v NHL, tak si to nesmíme připustit,“ říká Moravčík.

I když je hra hodně rychlá a zásadní rozhodnutí musíte dělat ve zlomku sekundy, hokejisti moc dobře vědí, proti komu jdou do souboje, popřípadě, kdo na ně najíždí. Čili před Američany pozor, když bude na dresu vlát třeba číslo 88 - Patrick Kane.

„Určitě je to pravda, protože když jdete na led a vidíte proti sobě Kanea a řeknete si, ať vás hlavně nevymotá, tak se to stane tím spíše. Musíte do toho jít s tím, jakoby to byl jakýkoliv jiný hráč,“ nabízí recept Sklenička.

Jestli Američani s plným týmem hráčů z NHL budou český tým, jak říkal Sklenička, motat, můžete začít zjišťovat na Radiožurnálu ve čtvrtek od 16.15, kdy začne přímý přenos čtvrtfinále mistrovství světa mezi Čechy a Američany. Server iROZHLAS.cz nabídne online reportáž ze všech čtvrtfinálových zápasů.