Běloruský svaz vyhodil trenéra uprostřed šampionátu. 'Musíme se zachránit v elitní skupině,' ví nový kouč

Je to jako kdyby u národního týmu skončil trenér Jandač a místo něj by se na lavičku postavil jako hlavní kouč asistent Kalous. Českého národního týmu se tahle rošáda netýká, to ale neplatí o Bělorusku, které odvolalo trenéra netradičně během světového šampionátu.

Tři prohry a domů. Kanadský kouč běloruských hokejistů Dave Lewis opouští reprezentaci během světového šampionátu. Po neuspokojivých výsledcích ho šéf běloruského hokeje odvolal a na jeho místě je teď dosavadní asistent - Sergej Puškov.

„Včera večer se uskutečnil rozhovor mezi prezidentem federace a trenérem a dohodli se na tomhle řešení. Nemá smysl se teď zaobírat tím, co tomu předcházelo. Teď jsme dostali nový úkol a ten je potřeba splnit. Musíme se zachránit v elitní skupině,“ říká nový hlavní trenér běloruské reprezentace.

Nula bodů a skóre 2:17 samozřejmě nevypadají dobře, na obranu Bělorusů ale lze říct, že už za sebou mají dva zápasy proti silným soupeřům - Švédsku a Rusku. Zvládli ale také vysoko prohrát s Francií. Od Bělorusů to není dobré nejen výsledkově, ale i herně.

„Času je velmi málo. Další zápas nás čeká už zítra (ve středu). Dnes (v úterý) jsme potrénovali trochu taktiku hry v obraně. Tohle jsme s hráči hodně probírali a musíme na tom pracovat. Mluvili jsme s hráči o tom, co všechno bychom chtěli změnit, Ale myslím, že to nebudou žádné velké, kardinální změny, na to prostě není čas,“ přidává Puškov.

Co na to Lukašenko?

Bělorusům by se letos velmi hodilo být v pozici Slovenska, které hostí v příštím roce světový šampionát a tím pádem nemůže z elitní skupiny spadnout. I když mají Bělorusové před sebou ještě 4 zápasy, už teď je jejich situace vážná.

A nijak ji rozhodně nezlehčuje ani fakt, že při jejich zápase můžete na ledě vidět komické situace jako minutí volného puku o půl metru nebo přihrávku na tři metry, která skončí další tři metry mimo spoluhráčovu hůl.

„Těžko se mi o tom hovoří, rozumíte, v takových situacích bývají dvě možnosti. Někdy začne hrát tým lépe, získá novou vnitřní energii, ale někdo to nepomůže. Já věřím, že změny, které nastaly, pomohou našemu týmu do dalších zápasů,“ dodává nový trenér Běloruska.

Polovinu běloruské soupisky tvoří hráči z KHL, ale zbytek je - v porovnání s Českem a při vší úctě k prvoligovým týmům - tvořen z hráčů na úrovni klubů jako Trhači Kadaň nebo Jestřábi Prostějov.

Bělorusové častokrát patřili k nevypočitatelným týmům, které dokáží favority potrápit. Teď ale trápí spíš sami sebe. A s vidinou představy, co přijde za kritiku po návratu do Lukašenkova režimu, se jim rozhodně nebruslí lépe.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 8. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9 2. Švédsko 3 3 0 0 0 12:2 9 3. Švýcarsko 2 1 1 0 0 5:2 5 4. Slovensko 3 1 0 1 1 6:7 4 5. Francie 3 1 0 0 2 6:13 3 6. Česko 2 0 1 0 1 5:5 2 7. Rakousko 3 0 0 1 2 4:14 1 8. Bělorusko 3 0 0 0 3 2:17 0