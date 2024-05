Bez fanoušků bychom to vyhrát nemohli, děkoval Nečas. Čeští hokejisté odstartovali oslavy v šatně

Čeští hokejisté na domácím mistrovství světa před znovu vyprodanou Praha Arenou získali titul po finálovém triumfu 2:0 nad Švýcarskem. Po oslavách na ledě s pohárem a zlatými medailemi v nich čeští reprezentanti pochopitelně pokračovali i krátce před půlnocí v šatně. Také dav na Staroměstském náměstí, kde se sešlo přes dvacet tisíc lidí, se ještě dlouho po konci duelu radoval z českého úspěchu. Praha 8:34 27. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté odstartovali oslavy v šatně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do šatny dorazil už i kapitán Roman Červenka a bezprostřední oslavy mohly začít. Trenér Radim Rulík drží pohár nad hlavou a šampaňské stříká proudem. V jednom z rohů české kabiny slavili Ondřej Beránek a Jakub Flek, druhý zmiňovaný však do zápasu zasáhnout nemohl.

„To šampaňské je pro kluky, já mám bohužel antibiotika. Něco si asi dám, ale musím opatrně, protože právě to mě vyřadilo ze hry. Samozřejmě jsem kluky podporoval maximálně, jak to šlo. Neskutečný zápas, urvali to,“ popisuje český útočník Flek.

Do oslav ale prý dá i poslední zbytky sil. „Tohle je asi jednou za život a zvlášť doma, takže mě to asi nějaké síly stát bude,“ doplňuje.

Dalšímu českému útočníkovi Beránkovi se v zápase povedl kuriózní kousek, když se vrhl pro kotouč směřující na švýcarskou lavičku a po výskoku skončil až pod nohami svých protihráčů. „Tenhle trik jsem trénoval asi dva roky a teď to vyšlo. Ne, dělám si srandu, samozřejmě jsem to chtěl chytnout, ale trošku jsem to podcenil, šlo to vysoko a byl jsem tam,“ směje se Beránek.

Česká mužská hokejová reprezentace se ze zlaté medaile a titulu mistrů světa raduje po čtrnácti letech. „Teď to přijde a všechno nám to sedne v hlavách. Je to něco neskutečného. O tomhle asi sní každý člověk, každý malý kluk. Teď si to půjdeme užít a děkujeme lidem, protože ta výhra je i pro ně. Hnali nás celou dobu a vážíme si toho,“ oceňuje Beránek fanoušky, kteří krom stadionu zaplnili třeba i Staroměstské náměstí.

Právě tam se v roce 1998 slavil titul olympijských šampionů z Nagana a české hokejisty nyní malé „Pragáno“ nejspíš také čeká. „To mi byly asi dva roky, jestli to tak odpovídá. Uvidíme, co bude. Teď jsme skončili zápas. Užijeme si to tady v kabině, půjdeme hodinu po hodině a užijeme si to,“ doplnil Beránek.

‚Hnali nás fanoušci‘

„Myslím, že je to neskutečná euforie. Do teď to vstřebáváme, ještě to budeme vstřebávat, ale teď je to potřeba řádně oslavit,“ říká Martin Nečas a děkuje pražskému publiku: „Bez nich bychom to nemohli vyhrát. Tahle parta – všechno jsme stmelili, od kabiny se to přeneslo na led a fanoušci nás hrozně hnali.“

Gólman Petr Mrázek už se těší na oslavy na Staroměstském náměstí, byť ví, že to bude dlouhé: „Myslím, že na pár dnů je potřeba to pořádně oslavit. Zakončili jsme sezonu tak, jak si každý přál.“

Titul je pro něj samozřejmě zatím největším úspěchem v kariéře. „Být mistr světa, ještě na domácí půdě, je něco neskutečného. Určitě to bude moje poslední mistrovství světa v Česku, protože nejsem nejmladší. Náramně jsem si to užil a můžeme poděkovat celému týmu, realizačnímu týmu,“ uzavírá Mrázek, zatímco Pavel Zacha slaví s pohárem v dalším z rohů české šatny.

‚Blízko Naganu‘

Oslavy vítězství nebraly konce ani na Staroměstském náměstí v Praze, kde se sešlo přes dvacet tisíc lidí. Ti se před velkoplošnou obrazovkou mačkali tak, že desítku z nich museli ošetřit záchranáři.

Staroměstské náměstí právě teď: pic.twitter.com/NxDf2i8D7s — Ondřej Nováček (@OndrejNovacek) May 26, 2024

Všechno ale proběhlo velmi rychle stejně jako na ledě. Mnozí si také zavzpomínali na Nagano, a to i fanoušci, kteří tehdy nebyli na světě nebo ještě chodili v plenkách.

„Bylo mi šest let, byl jsem tu s otcem. Co si z toho pamatuju? Obrovskou slávu. Táta tenkrát neskutečně řval. Přijeli sem naši hokejisté. Dobrých 50 tisíc lidí. To, co je tady dneska (v neděli), není 50 tisíc lidí. To bylo kompletně zaplněné. V té době, když jsem to viděl, už jsem byl ve školce. Ani jsem nevěděl, čemu fandím – prostě hokejistům,“ vyprávěl jeden z fanoušků.

„Když bylo Nagano, tak mi bylo minus devět. Viděla jsem záběry, kvůli tomu jsem chtěla jít, protože to bylo blízko Naganu. Jsem ráda, že jsme to vyhráli a že tady můžu být,“ doplnila další nadšená Češka.

Slováci Martin a Timea, kteří studují v Praze, také podporovali český tým. „Strašně dobře hráli, fakt napínavý zápas,“ dodala Timea. Fanoušci na Staroměstském náměstí zůstávali ještě dlouho po konci utkání. Právě zde by se na pódiu měli v pondělí setkat i s českými hokejisty.