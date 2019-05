‚Snad mi Hospodin odpustí.‘ Rybníkářskou ligu v Českých Budějovicích hraje husitský biskup

Mezi prvními dorazil do hokejové šatny Milan Konrád. V ruce měl hokejku a na zádech velikou tašku. „Jsme amatéři a tohle je amatérská soutěž, to by bývalí hokejisté vůbec hrát neměli. Třeba hrávali, ale už mají třeba pět let po kariéře,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Nejde o mistrovský titul jako třeba v extralize, ale nadšení hráčů pro hokej je úplně stejné jako v nejvyšší soutěži nebo jako na mistrovství světa.

„Akorát to tak nevypadá. Už se nelepšíme, hrajeme zkušenostmi, tak se moc zlepšit nemůžeme. Hrajeme to hlavně na žízeň a pro zábavu,“ usmívá se Konrád.

Jan Němec, brankář týmu Fighters Český Kalich, vyndal z nejmenší možné brankářské tašky kompletní výstroj a mohlo se na rozcvičení a pak do zápasu. Po půl hodině hry už bylo vidět, že některým hráčům docházely síly. Zkušenosti ale byly vidět.

„Je to 1:1. Protivníci jsou strašně snaživí,“ popisuje David Tonzar výkon nejen svého týmu, ale protivníků z družstva HC Radoni České Budějovice. „Hrajeme hlavně pro dobrou partu. Zakřičíme si, zapotíme se a snažíme se vyhrávat.“

David Tonzar je biskupem Československé církve husitské. Jak a kdy se právě on poprvé obul do bruslí?

„Jako malé dítě jsem začínal v Motoru, hrál jsem do 16 let, pak jsem přestal na 10 let a šel jsem studovat. Dneska pracuju jako duchovní. Uklidňuju spoluhráče, jsem pod drobnohledem, jestli neoplácím a nefauluju,“ vysvětluje.

Na utkání je hodně vzrušená atmosféra, hráči často komentují rozhodnutí jediného rozhodčího. „Musím říct, že se mi to někdy stane, Hospodin mi snad promine,“ usmál se biskup na bruslích přímo na střídačce, než šel vystřídat na levé křídlo útoku.

Davida Tonzara vystřídal Rostislav Houška, pokusil se uniknout rozhovoru, ale marně. „Všichni to děláme amatérsky, ale někteří kluci hráli okres. Každý chce vyhrát, přece nepůjdeme domů s prohrou nebo remízou.“ Bojovníci z Českého Kalichu nakonec porazili tým HC Radoni 5:2.