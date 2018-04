Brankář Francouz by rád odešel do NHL, inspiraci může hledat u reprezentačního kolegy Ritticha

Do zámoří odešel po jediné extraligové sezoně a nelituje, naopak. Brankář David Rittich se v této sezoně dočkal větší šance v Calgary a teď se poprvé v kariéře zapojil do přípravy národního týmu na mistrovství světa. Jeho příběh může být inspirací pro dalšího reprezentačního gólmana, zkušenějšího Pavla Francouze. I on totiž sní o NHL. Pardubce 21:02 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Francouz. | Foto: ČTK

„Můj sen je samozřejmě NHL, ale nechci teď vykřikovat, že podepíšu smlouvu v NHL. Teď probíhají nějaká jednání, ale v tomhle věku je samozřejmě těžké dostat se z Evropy přímo do NHL, takže ta cesta by byla trnitá. Ale vždycky to byl můj sen a člověk pro to musí něco udělat. Uvidíme. Neříkám, že to stoprocentně bude NHL, ale chtěl bych za tím jít,“ přibližuje svůj hokejový sen reprezentační brankář Pavel Francouz.

V obranné fázi máme ještě spoustu rezerv, říká před zápasem s Finskem trenér Jandač Číst článek

Francouz ví, že i když se o něj skauti z NHL zajímají a sledují jeho výkony, cesta za moře nebude úplně snadná.

„Myslím, že jsem pro Severní Ameriku pořád velká neznámá, protože se tam hraje trošku jiný hokej. Nevím, jestli budou chtít riskovat tím, že si vezmou gólmana, který s tím nemá zkušenost, ale věřím, že jo,“ říká Francouz.

Francouzův reprezentační kolega David Rittich také neprošel draftem a také se vydal do NHL z Evropy. A ve druhé sezoně Rittich uspěl, když si za Calgary zachytal solidní porci zápasů. A právě s ním si chce Francouz popovídat.

„Určitě se s ním o tom rád pobavím. Jestli mi řekne nějaké svoje zkušenosti, tak to určitě bude plus,“ říká Francouz.

Straka, Zábranský, Pešán nebo někdo jiný? Po mistrovství světa se bude hledat nástupce trenéra Jandače Číst článek

Rittichovo rozhodnutí vsadit vše na jednu kartu a pokusit se uspět v zámoří nebylo úplně snadné, ale pětadvacetiletý gólman Calgary teď říká, že volba byla správná.

„Teď je přesně ten moment na to si říct, že jsem udělal dobré rozhodnutí. Když jsem hrál v Boleslavi, tak přišla šance, já jsem řekl ano a po téhle sezoně si můžu říct, že to bylo dobré rozhodnutí," říká Rittich, který se nakonec stal dvojkou za Mikem Smithem a posbíral řadu zkušeností. A věřil tomu od samého začátku sezony.

„Měl jsem na začátku sezony docela dobrý kemp a to se líbilo trenérům. Pak jsem měl takové indicie, že bych mohl být letos nahoře. A splnilo se to, tak jsem rád,“ pochvaloval si uplynulou sezonu v Calgary hokejový brankář David Rittich, který by se příští týden měl představit v českém národním týmu na švédských hrách.