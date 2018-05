Budu hrát za ten dres, který budu mít na sobě, říká Jaškin před zápasem proti ‚svému‘ Rusku

Speciální zápas čeká na světovém šampionátu hokejistu Dmitrije Jaškina. V utkání proti Rusku nastoupí v dresu českého týmu, ale klidně by mohl hrát i v mužstvu soupeře. Kodaň 19:11 10. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český útočník Dmitrij Jaškin dává vítězný gól slovenskému brankáři Marku Čiliakovi na Mistrovství světa v hokeji v Kodani. | Foto: Grigory Dukor | Zdroj: Reuters

„Vždycky budu Rus, protože žádnou českou krev v rodině nemáme, ale hraju za Česko, takže to je, jak to je. Budu hrát za ten dres, který budu mít na sobě,“ říká Dmitrij Jaškin, který se sice narodil v Omsku, ale od dětství vyrůstal v Česku.

Tatínek Alexej patřil do zlaté Vsetínské party a své syny, tedy i staršího Michaila i mladšího Dmitrije, měl s sebou v Česku. Oba tu chodili do školy a sbírali své první hokejové dovednosti ve Vsetíně. Když dospěli, získali vedle ruského i české občanství.

Dmitrij navíc zděděný talent po otci dokázal rozvíjet a přes pražskou Slavii se dokázal prodrat do NHL. Bylo nasnadě, že ho dříve nebo později neopomenou reprezentační trenéři. Teď je na svém premiérovém světovém šampionátu a poprvé se na velké akci postaví proti Rusku.

„Vždycky je to trošku speciální tím, že jsem původem z Ruska. Z toho to plyne,“ říká Jaškin.

A speciální jsou tyhle souboje nejen pro Dmitrije, ale i pro jeho otce Alexeje.

„To se musíte zeptat jeho. Doufám, že bude fandit mně. Vždycky, když mu dávají tuhle otázku, tak říká, že fandí dobrému hokeji. Z rodiny na tom budou všichni stejně,“ usmívá se česko-ruský útočník.

Dmitrij Jaškin má na mysli i svou ženu, která je také Ruska. Pro tohle všechno byl před zápasem nejobletovanějším českým hokejistou ruskými novináři. Dokola vysvětloval, že to pro něj sice znamená víc, nastoupit proti Rusku, ale více mu záleží na tom, že hraje na světovém šampionátu.

„Já myslím, že každý zápas je vrchol. Je úplně jedno, s kým hrajeme. Ten první zápas byl úplně senzační a ty další nebyly jiné. Dneska to určitě bude něčím speciální, ale to je každý zápas na tomhle turnaji,“ říká Dmitrij Jaškin, který do utkání proti Rusku nastoupí ve formaci s Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím.

Duel národního týmu s ruskou sbornou začne ve čtvrtek ve 20.15 a na iROZHLAS.cz ho budeme sledovat online.

Krejčí a @pastrnak96 nastoupí v jednom útoku, kde je doplní @DmitrijJaskin! — Hokejový nároďák (@narodnitym) 10 May 2018