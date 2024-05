Byl to náš cíl, ale turnaj ještě nekončí, říká po postupu do finále centr produktivní druhé lajny Kämpf

Davide gratuluji. Jaké je slyšet, že si Česko zahraje po 14 letech finále mistrovství světa a po 39 letech na domácm šampionátu?

Je to něco nádherného. Jsme strašně rádi, protože to byl náš cíl. Byla tu skvělá atmosféra, takže jsme strašně šťastní.

Poslechněte si Davida Kämpfa po zápasu se Švédskem

Váš útok dneska zářil. Jak se hraje s Martinem Nečasem a Dominikem Kubalíkem?

S Kubaldou jsme už spolu pár zápasů odehráli v Chicagu, takže jsme věděli, co od sebe očekávat. Neči k nám perfektně zapadnul, ale je úplně jedno, kdo v jaké lajně dává góly. Těšíme se hlavně na finále.

Celý turnaj to proti silným týmům moc nepadalo. Dnes to byla přestřelka.

Sešly se dva kvalitní týmy. Oni ukázali sílu, a i my jsme dokázali, že jsme dobří. Potvrdilo se to tím, že jsme dali dost gólů a jsme rádi, že jsme to urvali.

Nakonec to Čechy nemusí mrzet, ale co některé ty výroky rozhodčích. Nebyl jste z toho trochu rozčarovaný?

My jsme se snažili soustředit na naší hru a nenervovat se rozhodčíma. Já ani nevím, co se tam přesně dělo.

Budete před finále v klidu spát, nebo to s vámi už teď něco dělá?

Turnaj ještě neskončil. Chceme se pořádně připravit na finále, takže dneska bude pořádná regenerace.