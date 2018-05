‚Byl tam vidět zabijácký instinkt dávat góly,‘ řekl po jednoznačné výhře nad Francií trenér Jandač

Čeští hokejisté zvládli na mistrovství světa další utkání s outsiderem. Tým Francie porazili v Kodani 6:0. Dva góly dali Pastrňák a Horák, po jednom Jaškin a Nečas. Po utkání pozval trenéra národního týmu Josefa Jandače k mikrofonu reportér Radiožurnálu Petr Kadeřábek. Audio Kodaň 21:23 13. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér národního mužstva Josef Jandač | Zdroj: ČTK

Bylo to až tak jednoduché?

Hlavně jsme opět dobře nastoupili. Když jsme v první třetině dali dva rychlé góly, tak si myslím, že jsme se uklidnili. Dali jsme je poměrně brzy a potom už jsme celý zápas kontrolovali.

Pozápasový rozhovor s trenérem národního mužstva Josefem Jandačem

Hráli jsme dobře, s chutí. Bylo to podle mě lepší než proti Bělorusku, kdy jsme po rychlém vedení trochu přestali hrát. Dneska ale ne, hráči měli dál chuť. Bylo to bezproblémové vítězství.

Když se podíváme na počet střel, tak statistika téměř říká: co minuta, to střela. Pětapadesát střel se jen tak nevidí. Bylo to proto, že hráči prostě chtěli?

Ano. Dneska bylo vidět, že jsme hodně stříleli. Bylo to lepší než proti Bělorusku. Byl tam vidět ten zabijácký instinkt dávat góly.

Když se podíváme na další program, čeká vás Rakousko. Není problém, že před možným klíčovým zápasem ve čtvrtfinále hrajete, když to řeknu špatně, tři jednodušší zápasy a pak dva dny volno?

My s tím nic neuděláme, takové bylo rozlosování. Na začátku přišli ti těžší a teď v uvozovkách ti lehčí.

Naše hra se ale pořád zvedá, tým si sedá a věřím tomu, že se na to klíčové utkání dokážeme dobře připravit.​

Na lavičce českého týmu panovaly v zápase se Švédskem úsměvy | Zdroj: ČTK