Čechům chybí trpělivost. Když chce hráč z univerzity do NHL, bude ho to pár let stát, říká Michaelis

Němci na hokejovém mistrovství světa mají jistý postup do čtvrtfinále. A to včetně šesti hráčů v kádru, kteří prošli univerzitní hokejovou ligou ve Spojených Státech. Dva z nich se touto cestou dostali až do NHL, což by mohla být inspirace i pro české hokejisty. Ostrava 12:38 20. května 2024

V národním týmu Německa na mistrovství světa v hokeji je hned šestice hráčů, kteří hráli nejvyšší univerzitní soutěž v zámoří a pět z nich tam studium dokončilo. Dva z nich se dokonce dostali přímo z univerzity do NHL. Ukazují tak všem ostatním, že i univerzitní cesta může vést mezi ty nejlepší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se němečtí hokejisté Nico Sturm a Marc Michaelis dostali z univerzity až do NHL

„Původně jsem si chtěl jen dodělat školu, získat dobré vzdělání. Během juniorských let v Americe se cíle samozřejmě trochu změnily. Pořád pro mě bylo důležité dokončit studium, získat titul, ale když pak člověka kontaktují zástupci klubu a dostane pozvánku na svůj první rozvojový kemp v NHL, najednou si uvědomíte, že ta cesta mezi nejlepší opravdu existuje,“ říká Nico Sturm.

Z univerzitní ligy NCAA to dotáhl až ke Stanley Cupu s Coloradem v roce 2022. Jeho příběh ukazuje, že i tato cesta se může hokejově vyplatit a dovést hráče až do NHL.

Škola života

„Když projdete univerzitou, máte jistotu, že jste připraveni po všech stránkách. Celkově jste dospělejší. Staráte se sami o sebe, musíte mít výsledky ve škole, řešit, co budete jíst, prát si prádlo, dostatečně spát. Nemáte rodiče, kteří vás vodí za ručičku. Některé univerzity mají vybavení a zázemí srovnatelné s týmy NHL. Dostanete jedny z nejlepších trenérů na světě. Stačí to vše jen správně využít,“ pokračuje Sturm.

Jeho spoluhráč Marc Michaelis se z univerzity v Minnesotě také dostal až do NHL, i když krátce. A zamýšlí se nad tím, proč touto cestou nejde i víc českých a slovenských hráčů.

Češi nemají trpělivost

„U Čechů podle mě platí, že nemají moc trpělivosti, což nemusí být jen negativní věc. Ale spousta českých hráčů chce dosáhnout úspěchu co nejdřív. Člověk, který si vybere univerzitní cestu, musí vědět, že ho to pár let bude stát. A hlavně že si během nich nic moc nevyděláte. Je to trochu o obětování, ale já jsem rád, že jsem první zápas v NHL odehrál až ve 24 letech jako kompletní hráč,“ popisuje Michaelis.

Sturm ještě dodává, jaké další ponaučení mu studijní obor finančnictví do kariéry přinesl. „V NHL vyděláváte spoustu peněz a je hromada způsobů, jak s nimi naložit. Musíte platit agenta, daně a další věci. Každý si z těch peněz chce kousek vzít. A díky studiu vím, co mám kde zaplatit, co se s mými penězi děje, jak s nimi mám sám nejlépe nakládat,“ bilancuje Sturm.

Spoluhráči jako manažeři

Spousta jeho spoluhráčů z univerzity už nemá s hokejem nic společného, ale pracuje na vedoucích pozicích v různých firmách. Příběh obou těchto hráčů ukazuje, že univerzitní hokejová cesta je sice trochu složitější, ale ve finále se po všech stránkách vyplatí.