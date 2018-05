Čekání na Davidy. Pastrňáka a Krejčího dělí od příjezdu na mistrovství světa jen zdravotní prohlídka

„Kluci mají záměr reprezentovat, a pokud projdou výstupní prohlídkou, která by měla být ve středu a u které doufáme, že jí projdou, tak by se připojili k národnímu týmu. Máme zájem, aby oba přijeli, myslím, že stejný zájem mají i oni. Každopádně všechno záleží na té výstupní prohlídce,“ říká Jiří Fischer.

Ten byl v kontaktu se svým protějškem na klubové úrovni, generálním manažerem Bostonu.

„Jsem rád, že nám dali vědět jak to vypadá, čehož si vážím. Dokud jsou kluci součástí klubu Bostonu, tak samozřejmě uvítáme, kdyby byli uvolněni co nejdříve, ale je to na nich,“ řekl Radiožurnálu manažer reprezentace.

Fischer zároveň přiznal, že na co nejrychlejším příjezdu obou případných posil nebude národní tým trvat. Pokud projdou prohlídkou, čeští kouči je v týmu rádi přivítají. Na soupisce je teď 12 útočníků a není ještě jasné, jestli Martin Nečas večer proti Švýcarům nastoupí.

„Pokud všechno vyjde a Pastrňák s Krejčím by se k našemu týmu připojili, tak doufám, že bychom tak zaplnili všechna místa najednou,“ popisuje Fischer.

Ta místa jsou čtyři, jedno z nich zabere brankář Hrachovina, dvě ze tří dalších dost možná právě Pastrňák a Krejčí. Jedno místo zbývá. Mohl by to být hráč z NHL?

„To vám teď nedokážu říct,“ nechce ani naznačovat manažer hokejové reprezentace Jiří Fischer. Češi nastoupí ve 20.15 proti Švýcarsku. Radiožurnál bude vysílat přímý přenos celého zápasu a iROZHLAS online reportáž.



