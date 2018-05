Bylo to unavené

Stalo se to na turnaji už poněkolikáté. Naprosto hluchý český začátek. Kluci nehráli to, čeho jsou schopní. Sice druhá a třetí část byly dobré, ale po té první to máte 0:2, a to se v takhle vypjatém utkání špatně stahuje.

Mistrovství světa je přesně o těchto soubojích se silnými celky. S těmi slabšími to tak neberu, to je tak trochu na rozehrání před čtvrtfinále.

Ale zase je pravda, že tohle mužstvo ukázalo, že je schopné hrát proti těm silným. Ať to jsou Švédové, Rusové nebo teď Amerika.

Je to mladší mužstvo, které má nějakou perspektivu před sebou. Je na čem stavět a většina hráčů by mohla a měla jet i na další akce. Mají to před sebou. Ale zase je tu druhá věc, že čím lepší budou, tím spíše stráví sezonu v NHL a ideálně i v týmech bojujících o Stanley Cup.

David Pastrňák, Radek Faksa, Martin Nečas, k nim Filip Chytil, nebo i obránci. Nechci používat nějaké vzletné výrazy, jako že to jsou talenti, ale dá se na nich stavět nové mužstvo. A třeba jednou i další zlatá generace.

Ale zatím jsou mladí. Zatím to na medaili nebylo.