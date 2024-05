Češi vyhrávají, tak únavu necítím. V hale to je jako na diskotéce, popisuje hokejový dobrovolník

Světový šampionát v hokeji spěje do finiše a v Praze jsou na programu zápasy o medaile. Kromě velké podpory fanoušků se domácí mistrovství neobejde ani bez dobrovolníků. Pomáhají ve fanzóně, před halou, ale i přímo v aréně. V rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz jeden z nich prozradil, že únavu nepociťuje i díky skvělým výkonům českého týmu, ale také dobré partě kolegů. Praha 10:12 26. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolníci na MS světa v hokeji | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petře, jak jste se k práci dobrovolníka na světovém šampionátu dostal?

Nejdůležitější je, že mám rád hokej. Už od dětství jsem si ho zamiloval a vysnil jsem si, že bych někdy chtěl být na domácím mistrovství. Jako hokejista jsem se ale neprosadil, takže padla volba jinou cestou. Vyplnil jsem formulář, vybrali mě a jsem tady.

Narozeniny moc neslavím, ale tyhle si budu pamatovat, přiznává Pastrňák po výhře nad Švédskem Číst článek

O co se během zápasového dne staráte?

Pomáhám lidem, aby se dostali do správného sektoru. Jinak kontroluji, aby v diváckém sektoru, který mám na starosti, bylo všechno v pořádku.

Zažil jste nějakou nepříjemnou situaci?

Ani ne. Maximálně si někdo splete sektor, tak ho odkážu na ten správný. Nikdo extra nepříjemný na mě nebyl. Lidé jsou tu všeobecně přátelští. I když si dají pár piv, tak se většinou chovají slušně.

Přece jen turnaj byl dlouhý a trvá 17 dní. Nepociťujete už únavu?

Měl jsem krizi třeba někdy kolem osmého, devátého dne turnaje, kdy těch zápasů bylo hodně. Když se hrálo i v poledne, tak toho bylo dost. Jak už zápasů ubylo ke konci turnaje a navíc to Čechům jde, tak mám energie plno.

Dokážete si vůbec užít hokej, když jste v hale pracovně?

Ano, během třetin je docela dost času na koukání na hokej, takže to si užívám moc.

‚S Dostym uděláme zlato.‘ Fanoušci po skalpu Američanů velebí českého gólmana a Gudase Číst článek

Během šampionátu se vyhlašuje i dobrovolník dne, který dostane ocenění a je vyobrazen na kostce nad ledem. Co na to říkáte?

Je to skvělé, že organizátoři umí dobrovolníkům poděkovat i touto cestou. Navíc cenu dobrovolníci dostávají i od šéfa IIHF, což je také úžasné. Máme tady dobrou partu lidí a je fajn, že to někdo ocení.

Bavíte se i během doprovodného programu při zápase?

Je to neskutečná show. Přijdu si jako na diskotéce. Co tady předvádí DJ, ale i všichni ostatní, co se starají o zábavu, je úžasné.

Potkal jste se na mistrovství se známou hokejovou osobností?

Skočil jsem do fanzóny, když tam byl Jari Kurri. To je pro mě ikona, i když je to Fin. Bylo fajn ho slyšet, jak promlouvá k lidem. Fotku jsem si s ním neudělal, nějak na to nejsem.

Jak tipujete výsledek nedělních medailových bojů?

Tak Češi vyhrají, to je jasné. Pastrňák dá konečně gól a Švýcary porazíme 3:1. A Kanada smete Švédsko 4:0, protože Švédové byli proti Česku úplně marní.