Říkají mi Mario, směje se Černoch. Mezi českými hokejisty vyčnívají ‚knírači.‘ Pro vizáž mají důvod

Hráči hokejové reprezentace se na mistrovství světa snaží naladit na čtvrtfinále proti Spojeným státům americkým různě. A někdy se hodí atmosféru trochu odlehčit a zasmát se. Třeba těm, kteří se rozhodli se oholit, ale nechat si jen knír. Byl to nápad Tomáše Kundrátka. Přidali se k němu Jiří Černoch a Daniel Voženílek. Jaké reakce to v českém týmu vyvolalo? Tampere 11:11 25. května 2023 Jiří Černoch na tréninku | Zdroj: Profimedia

„Kundrc s tím přišel, že si můžeme udělat kníra, tak jsem říkal, proč ne. Manželku už mám, takže jsem pro každou špatnost. Ještě večer jsme si to s Danem Voženílkem sestřihli,“ říká pro Radiožurnál Sport Jiří Černoch, který zároveň představil další aktéry. Teď má přezdívku podle postavičky z animovaného filmu, popřípadě videohry.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští hokejisté se snažili před čtvrtfinálovým zápasem odlehčit atmosféru, i novou vizáží

„Říkají mi Mario, jsem s tím v pohodě. Bylo jasné, že srandičky přijdou a je to jedině dobře. Klasická odpověď, že když do toho půjdou všichni, tak půjdu taky. Zatím se nám nepodařilo zlanařit další kluky. Myslím si, že když jsme takhle ve třech, tak to na odlehčení stačí. Zkusil jsem něco změnit, protože mi to tam zatím nepadá, třeba to pomůže,“ doufá Černoch.

Jsou i hráči, kterým když se nedaří, strčí hokejku do záchodu a spláchnou. Aby se jim začalo dařit. Černoch chce přivolat nějaké góly knírem. Něco podobného by smysl postrádalo pro Karla Vejmelku, jeho knír by pod maskou nikoho v zápase nevystrašil.

„Mě to přijde hrozné. Každému jsem k tomu řekl svoje, vypadá to vtipně, ale já to rozhodně dělat nebudu. Jsem zvyklý na vousy, to kluci to evidentně neřeší. Zasmáli jsme se jim a vypadá to pro mě dost bizarně,“ směje se brankář Karel Vejmelka.

Nad knírem nepřemýšlel ani Michal Jordán, který by vypadal také zajímavě v kombinaci s občas prošedivělými vlasy v culíku. „V minulosti jsem to zkusil, ale manželka nebyla nadšená, takže od té doby už to nepokouším.“

I když jsou hráči s knírem v národním týmu jen tři, trenér Kari Jalonen je spokojený. On sám má prý jiný styl, ale jeho svěřenci vypadají dobře.