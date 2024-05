Trenéra národního týmu čeká finální nominace: Potřebujeme hráče, které to nakopne, přeje si Rulík

Čeští hokejisté odehrají v Brně od čtyř hodin odpoledne proti Švýcarsku poslední přípravný zápas před domácím mistrovství světa, to nejdůležitější se ale stane až po samotném utkání. Trenéři totiž ještě večer oznámí nejdříve hráčům a pak i veřejnosti závěrečnou nominaci na světový šampionát v Praze a Ostravě. Přetlak v kádru je zatím velký a tak vedení týmu čeká ještě dost škrtání. Praha 10:51 5. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér národního týmu Radim Rulík a Filip Zadina | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Přípravného turnaje v Brně se zúčastnilo třicet sedm hokejistů a i když některé už reprezentační trenéři poslali domů, stále je čeká závěrečný výběr pětadvaceti jmen.

Jak vnímají hráči boj o místo popisuje útočník Lukáš Sedlák: „Všichni tady máme cíl jasný a je nás tady hodně. Konkurence je velká a nezbývá nic jiného, než makat a poprat se o nominaci.“

Jistou nominaci nemají podle trenérů ani hráči z NHL. Zkušený obránce Anaheimu Ducks Radko Gudas tento přístup chápe. „Je dobré mít takto širokou základnu a možnost vybírat ze spousty hráčů,“ myslí si obránce s bohatými zkušenostmi z NHL.

Trenér Radim Rulík vysvětluje, proč i na závěrečný turnaj před startem domácího mistrovství světa zvolil takto široký kádr a testuje co nejvíc hráčů.

„Potřebujeme si vytipovat hráče a zvolit takové, kterým budeme věřit, že když se do nominace dostanou, tak nedojde k poklesu formy, ale že je to nakopne a namotivuje. Takové typy hráčů bychom do mužstva chtěli,“ vysvětluje kouč národního týmu.

Dvě prohry

Výsledkově se ale zatím českému týmu v Brně nedaří, s Finy i Švédy prohrál s celkovým skóre 1:6.

Oba duely odehráli Češi ve výrazně jiné sestavě a třeba při přesilovkách evidentně vázla souhra. Podle trenéra je přesto lepší přípravu využít k výběru hráčů než k jejich sehrávání.

„Kanaďané se sejdou na letišti a dají to dohromady během pár dní. Pokud my zvolíme správné typy, tak věřím, že bude dostatek času,“ má jasno Rulík.

Že trenéry čeká ještě hodně rozhodování dosvědčuje i to, že i když utkání se Švýcary začne v Brně už ve čtyři hodiny odpoledne, nominační tisková konference předběžně plánovaná až na 21. hodinu večerní.

