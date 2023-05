Národní tým bude proti Slovinsku spoléhat na střelce Kubalíka. ‚Jsem rád, že už mi tam něco spadlo,‘ říká

Hokejovou reprezentace čeká na mistrovství světa zápas, ze kterého se očekávají tři body. Proti Slovinsku nastoupí národní tým v 15 hodin a 20 minut. Roli favorita ale komplikují zdravotní komplikace v týmu. Nejnověji absentujícím je útočník Lukáš Sedlák, k dispozici stále není Filip Chytil, a tak zůstává jediným ryzím střelcem v české sestavě Dominik Kubalík. Riga 11:08 18. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Kubalík | Zdroj: Reuters

Dominik Kubalík má na turnaji zatím průměr gólu na zápas a ve čtvrtek může bilanci na mistrovství světa změnit v odpoledním utkání proti Slovinsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se čeští hokejisté připravují na souboj se Slovinskem

„Samozřejmě jsem rád, že tam už něco spadlo. Nebudu říkat, že ne, protože když se v tom útočník začne topit, není to příjemné,“ prozradil Radiožurnálu Sport Kubalík.

I když se mu mění spoluhráči v prvním útoku i na přesilovce, může si Dominik Kubalík po osobní stránce přeci jen trochu oddychnout.

Tři zápasy, tři góly. Když se řekne Riga, jistě si vzpomene na šampionát dva roky nazpátek tady v Lotyšsku, kdy častokrát pálil možná až za každou cenu, když měl kotouč připravený zejména v přesilovce.

I letos se to občas stane, v jednom případě dvakrát v rychlém sledu trefil před ním stojícího spoluhráče. Někdy je ale těžké myšlenku na střelu opustit.

„On si pak člověk řekne, že potřetí už tam nepůjde, že už by to mělo bolet. Tak nějak s tím počítám, že hráč tam v lajně musí bejt, zvlášť, když jsem tam já od toho, abych střílel. Jde o to spíš reagovat na tu situaci, mě to dvakrát přišlo na volej, já se snažil střílet a teď vím, že to bylo zbytečné.“

Spolupráce s Červenkou

A tak Dominik Kubalík už nebude chtít opakovat střelbu alá „hluchej do vrat“ jak říkal reprezentační útočník. Český tým nebude mít v zápasech proti Slovinsku v sestavě třígólového Lukáše Sedláka, z útočníků dal taky tři branky právě Kubalík a ještě Roman Červenka - z Kubalíkovy přihrávky.

Zbytek branek českého týmu obstarali obránci. Pokud se nepřidají další útočníci, bude zase Kubalík v poslední setině sekundy rozhodovat, jestli znovu pálit z první.

„Člověka to napadne ve vteřině, reaguje na cokoliv, ať už nahrávka jde dobře nebo ne, tam se to rozhoduje za průběhu.“

Další branky mohou přidat Češi i s Kubalíkem v zápase proti Slovinsku, který začne v 15 hodin a 20 minut. Stanice Radiožurnál Sport ho bude vysílat v přímém přenosu a server iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž.