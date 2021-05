Musíme mít plán a vědět, co dělat, burcuje před Běloruskem útočník národního týmu Kubalík

Po dvou prohrách na úvod turnaje měli čeští hokejisté na mistrovství světa během volného dne nad čím přemýšlet. Náladu jim mohl zlepšit alespoň trénink na Bělorusko, aby zapomněli na nulový bodový zisk. Ten se v prognózách před šampionátem nečekal a možná to bylo moc optimistické. Riga 9:17 24. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Kubalík | Zdroj: Reuters

Nejen čeští hokejisté řeší na mistrovství světa problém nulového bodového zisku. Stejně jsou na tom třeba Švédové nebo Kanaďané.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké změny chtějí čeští hokejisté udělat v zápase proti Bělorusku

Co bude muset český tým před večerním soubojem s běloruskými hokejisty změnit, prozradili v rozhovoru pro Radiožurnál brankář Šimon Hrubec a útočník Dominik Kubalík.

„Když vidím ty soupisky, tak to je přesně to, co jsem avizoval po Českých hrách. Na mistrovství světa, když přijedou dva nebo tři hráči z NHL, tak mohou změnit celý dojem toho mužstva. Sami vidíte, že jsem měl pravdu,“ říká Hrubec, že bylo předčasné pasovat český tým do role aspiranta na medaili.

Po vystřízlivění v podobě devíti inkasovaných gólů ve dvou prohraných zápasech je čas přestat přemýšlet nad tím, co bylo.

Dominik Kubalík popisuje alespoň část toho, co musí národní tým změnit, zlepšit a udělat jinak.

„Myslím, že se zbytečně moc nadřeme, honíme to po rohách a podstupujeme spoustu soubojů, které nevyhráváme, a stojí nás to hodně sil, protože tam je to jeden proti dvěma. Pak zase letíme na druhou stranu úplně zbytečně, takže musí hrát pět hráčů a mít plán za každé situace a vědět, co na ledě bude dělat. Když se puk dostane jinam, tak jak budeme reagovat. Na tréninku to bylo úplně jiné, prostě to přeneseme do zápasu a zvládneme to,“ slibuje útočník Dominik Kubalík před pondělním zápasem proti Bělorusku.

Utkání začíná v 19.15 a prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat online a nebo si naladit stanici Radiožurnál.