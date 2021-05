Chybí nám lehkost a chemie, zhodnotil utrápenou výhru nad Běloruskem trenér národního týmu Pešán

Čeští hokejisté už nejsou na mistrovství světa bez bodu. Po výhře nad Běloruskem 3:2 v prodloužení si do tabulky připsali první dva. Klid do české kabiny, ale ubojovaná výhra nepřinesla. Trenér národního týmu Filip Pešán ví, že ho s týmem čeká ještě hodně práce. Riga 6:45 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér národního týmu Filip Pešán | Zdroj: Reuters

Výkony českých hokejistů na mistrovství světa jsou adekvátní tomu, jak dlouho mohl realizační tým s hráči pracovat. To jsou slova trenéra Pešána.

„Není to úleva. Já jsem doufal, že vezmeme opratě do rukou a že budeme v tom zápase dominovat, což se úplně nestalo,“ komentoval výhru nad Běloruskem kouč národního týmu.

I po přeskupení útoků a mírném herním zlepšení si jeho svěřenci nedokázali dojít proti papírově výrazně slabšímu soupeři pro plný bodový zisk

„Chybí nám lehkost a chemie a to je moje práce, abych tu chemii nalezl a uměl jí spojit. Kluci udělali oproti minulým zápasům obrovský pokrok, ale k dokonalosti to má daleko a to je moje práce,“ hodnotil Pešán.

Na zlepšení chemie v týmu bude mít třiačtyřicetiletý trenér dva dny volna. Další zápas čeká reprezentaci až ve čtvrtek, kdy se utkání s dalším trápícím se celkem, Švédskem.

„Vítám dva dny volna, protože těch chyb a té nesystémové práce je tolik, že využijeme ty dva dny na odpočinek na debatu o tom, abychom si vyladili věci, na které nebyl čas. Přiletěli jsme s novými hráči do karantény a na ladění bylo tak málo času, že bohužel i výsledky jsou adekvátní tomu, kolik času jsme s tím týmem strávili.“

Přípravu před mistrovstvím světa začal národní tým před pěti týdny. Hráči z NHL se k němu připojili před deseti dny.

Jde tedy o to, zda Filipu Pešánovi budou teď dva volné dny na šampionátu stačit k tomu, aby český tým začal fungovat podle jeho představ. Docílit toho bude chtít metodou cukru a biče

„Vím, že jsou kluci vyčerpaní, měli jsme dobrovolný led a program a odpoledne možná strávíme nějaký čas spolu a když nás pustí z bubliny, tak si dáme večeři. Malinko vydechnem a zítra bude jednoznačně metoda cukru, ale pozítří metoda obřího biče.“ říkal Filip Pešán pár minut po utkání s Běloruskem, ve kterém český tým sice zvítězil, ale ztratil další bod.