Postupová matematika nařizuje fandit Rusům. Proti Slovensku mohou Češi hrát i o třetí místo

Čeští hokejisté získali na mistrovství světa zatím z šesti zápasů deset bodů a ve skupině A jim patří čtvrtá příčka. Díky tomu, že na nájezdy vybojoval výhru nad Dánskem, může národnímu týmu pomoci k jistotě postupu do čtvrtfinále případné zaváhání Švédska s Ruskem. Jinak by reprezentace musela o postup do vyřazovací části zabojovat ještě v úterý se Slovenskem.

