‚Nesehrálo se to ideálně, jak by mělo.‘ Český tým na šampionátu sice vítězí, ale trápí ho přesilovky

Český tým má po čtyřech zápasech hokejového světového šampionátu na kontě tři vítězství. Jedna herní činnost se mu ale stále nedaří vyladit. Z jedenácti přesilových her na mistrovství využili jenom jednu. Horší jsou ve využívání přesilovek jenom Slovensko a Polsko. Praha 8:36 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střídačka českého národního týmu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čeští hokejisté ve středu na domácím světovém šampionátu nasázeli Dánsku sedm gólů. Všechny padly při hře pět na pět. Nabídnuté přesilové hry národní tým nevyužil, včetně dlouhé přesilovky pět na tři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali čeští hokejisté po výhře nad Dánskem

„Špatně bylo, že jsme nedali gól určitě, gólman měl dobré zákroky, nesehrálo se to asi úplně ideálně, jak by mělo. Na tom budeme muset pracovat,“ řekl o neúspěchu ve dvojnásobné početní výhodě proti Dánsku útočník Ondřej Kaše.

Ten byl na ledě coby člen první přesilovkové formace. Když ji vystřídala druhá, stal hry se trochu změnil. Místo střel bez přípravy viděli diváci víc kombinace. Taková změna rytmu je žádoucí, jak potvrzuje Matěj Stránský.

„Chceme trošku měnit styl, aby to nebylo čitelné, akorát někdy tam předržujeme puky a měli bychom to zjednodušit, nějaké šance tam byly, akorát to tam nespadlo.“

Proti Dánsku nakonec přesilové hry nerozhodovaly, Češi dokázali svou převahu projevit sedmi góly při hře pět na pět.

Proti papírově silnějším týmům a zvlášť ve vyřazovací části, už ale neschopnost využít početní výhodu může rozhodnout o celkovém výsledku. Útočník Jakub Flek věří, že s trochou trpělivosti góly přijdou.

Začalo to jako recese na firemních akcích, pak jsem masku začal nosit i na sport, říká fanoušek Fantomas Číst článek

„Máme tady skvělé hráče, kteří přesilovku hrajou, střelci tak plejmejkři a je otázka času, kdy začnou padat góly. Ten minulý zápas byla řada šancí s Norskem, už chybí jen ten poslední krůček to prostě trefit. Nemyslím si, že bychom si měli brát něco z dánské přesilovky, naši kluci se soustředí sami na sebe,“ vrátil se Jakub Flek k duelu s Dánskem, které dalo Česku gól po 33 sekundách přesilovky.

Režim jako v NHL

Času na nácvik hry při nerovném počtu není mnoho. Je to dané režimem mistrovství světa, při kterém jdou zápasy v rychlém sledu a proto se národní týmy v tréninku často věnují především přesilovkám a oslabením. Na podobný zápasový rytmus jsou zvyklí hráči ze zámoří.

„V Evropě se to dělá jinak, jsem zvyklý z Ameriky, kde se hraje každý druhý den, že už se tolik netrénuje. Světový šampionát je rozpisem Americe hodně podobný, je to mix, že se bruslí, ale ne až tolik a za mě ideální,“ pochvaluje si obránce Jan Rutta.

K dosud jedinému přesilovkovému zásahu z duelu se Švýcarskem můžou Češi přidat další už v pátek proti Rakousku.

Mistrovství světa (PLATNÉ K 16. 5. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 4 3 1 0 0 16:8 11 2. Česko 4 2 1 1 0 15:9 9 3. Kanada 3 2 1 0 0 16:9 8 4. Finsko 3 2 0 1 0 12:2 7 5. Dánsko 4 1 0 0 3 10:15 3 6. Norsko 4 1 0 0 3 8:15 3 7. Rakousko 3 0 0 1 2 12:18 1 8. Velká Británie 3 0 0 0 3 2:15 0