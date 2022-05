Asi moc gólů nepadne, předpovídá Šimek výsledek duelu s Finskem. Seveřané zatím prohráli jen jednou

Jen zhruba 25 hodin po vítězství nad Spojenými státy nastoupí čeští hokejisté na mistrovství světa proti domácímu Finsku. Oba celky už mají jistotu čtvrtfinále.

Hrát se tak bude hlavně o lepší nasazení pro vyřazovací boje.

„Můžeme být matematicky první, druzí až třetí, ale pro nás je důležitý dobrý zápas a ukázat stoprocentní výkon, abychom byli dobře naladění a jedeme na té stejné vlně,“ říká David Krejčí.

Ano, Češi ještě mohou vyhrát skupiny, k tomu ale potřebují kromě vítězství nad Finskem, ještě prohru Švédska v poledním duelu s Lotyšskem.

Jenže umístění ve skupině není pro národní tým až tak důležité, jako udržení vítězné série před vyřazovacími boji. Proti Finsku je ale čeká úplně jiný zápas než třeba proti Spojeným státům.

„Američani hráli aktivně, pořád napadali. Ti Finové to spíš zatáhnou a budou čekat na naše chyby. Bude to asi opatrnější zápas, ale tým na to máme a vyhrajeme,“ říká Jiří Černoch.

„Finsko je organizované do defenzivy, mohlo by to být o jednom gólu, asi jich moc nepadne, ale uvidíme a necháme se překvapit,“ navazuje obránce Radim Šimek, který je po úderu do hlavy od Američana Belowse v pořádku a do utkání s Finskem nastoupí.

Seveřani zatím na turnaji prohráli jen jediné utkání, a to se Švédskem po samostatných nájezdech.

Ofenzivu táhne šikovný a rychlý Mikael Grandlund nebo s osmi body nejproduktivnější obránce šampionátu Mikko Lehtonen. Nejen na ně dva, ale na celý domácí tým by měl platit jednoduchý recept.

„Jednoduchost na ně bude platit, abychom se s tím moc nepárali. Jen si dávat puky za ně a trochu ty jejich beky unavit. Ta jednoduchost bude rozdílová,“ je přesvědčen obránce Jan Ščotka.

Zápas Česko Finsko začne v 19.20 a v přímém přenosu ho odvysílá stanice Radiožurnál Sport a sledovat ho bude možné i v podrobné online reportáži.

Mistrovství světa (PLATNÉ K 24. 5. 2022) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 6 4 1 1 0 26:10 15 3. Česko 6 4 0 1 1 19:10 13 4. USA 6 2 2 0 2 14:10 10 5. Lotyšsko 6 2 1 0 3 14:19 8 6. Rakousko 7 1 1 2 3 16:22 7 7. Norsko 6 1 1 0 4 13:25 5 8. Velká Británie 7 0 0 1 6 10:33 1