Chceme odvést stopadesátiprocentní výkon, burcuje Gudas před úvodním duelem proti Finsku

Je to tady, českým hokejistů začne mistrovství světa. V pátek v Praze nastoupí národní tým proti Finsku, které Češi na světovém šampionátu porazili naposledy před sedmi lety v Paříži.

„Jsou šikovní, takže musíme být opatrní, ale ne zase moc,“ směje se obránce David Špaček.

Kdo je tedy velmi šikovný z finského kádru, je teprve sedmnáctiletý Konsta Helenius. Ze společného působení ho z finského Jukuritu zná Michal Kovařčík.

„Já se nedivím, že je tady, protože když přišel, tak mu bylo 16 let a byl to jeden z našich nejlepších hráčů. Co on dokáže udělat se staršíma klukama, to je neuvěřitelné,“ vyzdvihuje Michal Kovařčík dravého Fina Heleniuse, který oslaví 18. narozeniny zítra.

Nejen brankami je ale hokejista živý, a tak se po něm bude samozřejmě chtít dodržování systému, který mají Finové propracovaný. Pokračuje útočník Ondřej Palát.

„Jejich taktika je hrát do obrany, takže kdyby šli do vedení, tak jsou nepříjemní. Budeme se snažit hrát dobře z obrany a znepříjemnit jim hru,“ povídal Palát.

A tak se asi nedá očekávat přestřelka na úvod šampionátu, jak tomu bylo v roce 2015 v Praze.

Důraz na obranu

Češi tehdy hráli také ze Seveřany a se Švédy padli po nájezdech 5:6. O defenzivu se na české straně bude starat třeba Radko Gudas.

„Je to hodně na defenzivě, abychom neztráceli puky. Když jedeme jedním směrem v plné rychlosti a ztratíme to, tak oni jsou rychlí a čekají na to. Dívali jsme se na to a pracovali na tom, abychom se v těchto situacích zlepšili. Soustředíme se ale hlavně na sebe, abychom dokázali odvést stopadesátiprocentní výkon,“ říká Radko Gudas, který bude stejně jako Palát dělat asistenta kapitánovi Romanu Červenkovi.

Češi vstoupí do mistrovství světa proti Finům ve 20.20. Přímý přenos nabídnou stanice Radiožurnál a digitálním Radiožurnál Sport. Server iROZHLAS.cz nabídne i podrobnou online reportáž.