Budu víc odpočatý, tak doufejme, že to bude lepší, věří Pastrňák před čtvrtfinále proti USA

Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa v Praze prohrou s Kanadou 3:4 v prodloužení. Přesto divákům nabídli nezapomenutelný zážitek - v závěru normální hrací doby totiž dvakrát skórovali při hře bez brankáře. Českou euforii ale zastavil v prodloužení Dylan Cozens.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali čeští hokejisté po prohraném zápase s Kanadou

„Asi po nějakém šťastném odrazu zůstal před bránou a dali gól. Kanada je samozřejmě silný soupeř. Jsme rádi, že jsme se za stavu 1:3 dostali zpátky do zápasu, ale škoda, že jsme si nevzali jeden bod navíc, když jsme my hráli čtyři na tři,“ řekl český kapitán Červenka, který ke gólu přidal i asistenci.

A to nastoupil v útoku s posilami ze zámoří Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou, kteří nebodovali. Přesto si Zacha svůj debut v seniorské reprezentaci užil.

„Výborní fanoušci a zahrát si Červenkou a Pastou bylo fakt výborné. Škoda prohry, ale stažení toho zápasu do prodloužení bylo super. Hlavně rozjezdit nohy, pak už jsem se ve třetí třetině cítil docela dobře. Myslím, že na první zápas to nebylo hrozné,“ myslí si Zacha.

Se Zachou, který uspěl na vhazování desetkrát z 19 pokusů, David Pastrňák souhlasí.

„Je to dobrý první krok na přípravu na čtvrtek. Trochu je potřeba si zvyknout na šířku, místo a je to víc o bruslení, takže to načasování a pár věcí je o zvyku. Budu víc odpočatý po tom časovém posunu a doufejme, že to bude ve čtvrtek lepší,“ vyhlíží David Pastrňák čtvrteční čtvrtfinále, ve kterém Češi od 20.20 vyzvou Spojené státy americké.