Draisaitl a ti druzí. Němce táhne hvězda Edmontonu, Češi ji osobně hlídat nebudou

Leon Draisaitl dal v této sezoně 50 gólů a dohromady nasbíral skvostných 105 bodů. Na šampionátu na Slovensku by se tak dalo čekat, že na Němce se bude koukat jako na Draisaitla a ty ostatní.

„Takhle bych to asi neřekl, ale samozřejmě je jasné, že je to on, kdo dělá náš tým tak dobrým. Je to světový top hráč a tím pozvedává ty, kteří hrají s ním. Z toho pak můžou těžit v jedné chvíli všichni, kdo jsou s ním na ledě,“ přemýšlí pro Radiožurnál Sport Cory Murphy z německého trenérského týmu.

Leon Draisaitl dal na turnaji zatím pět gólů, v zápase je v průměru na ledě nejdéle ze všech Němců, přes 22 minut. Má tak víc odehraného času i než obránci. Důležitou branku dal třeba Slovákům v závěru a zařídil německou výhru.

Pro večerní čtvrtfinále ale český národní tým nic jako osobní obranu nechystá. Přeci jen je to v současném hokeji už trochu archaický výraz.

„Je pořád na ledě, takže kdybychom ho měli víc hlídat, musíme to rozložit na tři hráče. Čím víc se o hráči mluví, tím dřív to rozhodne. Budeme hrát postupně a je nám jedno, na jakou lajnu. V každé pětce máme nějakou sílu a kluci to zatím zvládali. A zvládnou to i teď,“ potvrzuje trenér Miloš Říha, že hlídat jen Draisaitla by byl nesmysl.

Každopádně ale bude Němec Leon Draisaitl ve večerním čtvrtfinále mistrovství světa proti českému týmu na ledě jako jediný hráč, který v sezoně NHL udělal víc než 100 bodů.

Jeden trénink kapitánovi stačí

Němečtí hokejisté vědí, že nebudou večer ve čtvrtfinále mistrovství světa proti českému týmu favoritem. Po cestě z Košic byli na ledě jen jednou.

„Nebyl to žádný problém. Teď bychom se rádi užili pozici, do které jsme se dostali, že jsme ve čtvrtfinále. Večer se může stát cokoli. Máme tu mladé hráče a myslím, že se zapojili dobře,“ říká kapitán německé hokejové reprezentace Moritz Müller a tuší, že Němci mohou ve čtvrtfinále jen překvapit.

Na druhou stranu půlka týmu má za sebou zkušenost z olympijským stříbrem z minulého roku v Jižní Koreji. Müller ale ví, že jeho partu čeká nejen do ofenzivy silný český tým.

„Jsou tam šikovní a talentovaní hráči. Opravdu hrají hodně rychle, pár věcí už jsme z jejich hry viděli. Jsou stoprocentně disciplinovaní a ještě nebezpeční dopředu. Musíme být bezchybní a bude se nám hodit i trocha štěstí,“ věří.

Müller sice chválil český tým za disciplínu, ale spíš myslel tu herní, protože Češi putovali na turnaji zatím na trestnou lavici poměrně často. O přesilovkách ale německé kapitán nemluvil. „Myslím, že se bude rozhodovat ve středním pásmu, tam bude potřeba hrát hrozně rychle,“ plánuje.

