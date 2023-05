Hokejistům hrát v poledne nevadí, většině čas vyhovuje. Jak vypadá jejich snídaně před zápasem?

Nasnídat se a jít na zápas. Tohle v sobotu zažijí na světovém šampionátu čeští hokejisté. Do souboje s Norskem vstoupí ještě před polednem a Radiožurnál Sport zjišťoval třeba to, co budou hráči před zápasem snídat.

„Je to součástí turnaje, každý tým si tím projde, že bude hrát minimálně jeden zápas v poledne a jeden večer. Je mi to jedno. Ty večerní mají něco, ale je to zase dlouhé, než člověk může jít na led,“ říká pro Radiožurnál Sport David Tomášek.

Většina hráčů má zápasy se začátkem kolem poledne ráda. Nemusí tak dlouho čekat na cestu do haly, jako je tomu třeba u večerních duelů. V jednom je ale velký rozdíl.

„Uvidíme, kolik přijde lidí. Možná je lepší hrát večerní zápasy, protože přijde víc lidí, to je možná jediné, co není dobré pro ranní zápasy. Mně osobně to nevadí, ráno se vyspím a jdu hned na zápas.“

Snídaně šampionů

Ještě předtím, než český hokejový tým vyrazí na zápas, musí se nasnídat. Každý bude volit po svém, aby se nepřejedl, ale zároveň mu nedošly v průběhu utkání síly.

„Já si dám ovesnou kaši jako vždycky, pak to doplním ovocem, nebo gelama, tyčinka a dá se to vydržet úplně v pohodě,“ prozrazuje svůj jídelníček Jiří Černoch. To Michael Špaček dopředu jasno nemá.

„To se rozhodnu vždycky až ráno, jak se cítím. Nevím, co si dám, a uvidím, jak se budu cítit, a podle toho usoudím, jestli si dám vajíčka nebo těstoviny. Musím se normálně najíst. Steak radši ne.“

Zápas Česka s Norskem nabídne Radiožurnál Sport v 11 hodin a 20 minut v přímém přenosu. Sever iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž.