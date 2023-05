Nemůžeme prostě hrát tolik minut v oslabení, varuje Červenka před dalšími zápasy na šampionátu

I přes častá vyloučení čeští hokejisti na mistrovství světa poprvé nedostali gól a porazili Norsko 2:0. Tím si zajistili postup do čtvrtfinále. Při vedení o dvě branky ale přišla krizová druhá třetina, ve které byli Češi hodně na trestné. Nejdéle Martin Kaut, který odpykával trest namísto Daniela Voženílka vyloučeného do konce zápasu. Riga 16:11 20. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka | Zdroj: Profimedia

Česká hokejová reprezentace má na mistrovství světa jisté čtvrtfinále po výhře nad Norskem 2:0. I když si Češi vedení pohlídali, ne všechno bylo ideální. Zejména ve druhé třetině – českou hru podrželo pár těch, kteří chodí na oslabení. V něm totiž český tým strávil 11 minut.

„Nevím, bylo to takové trochu nešťastné. Hráč asi nečekal, že ho Vožuch bude dohrávat, trefil mu tělo a on si dal hlavou o mantinel,“ říkal po zápase pro Radiožurnál Sport Jakub Flek, který tak měl dost práce v oslabení.

Gólman Karel Vejmelka má první nulu na turnaji i proto, že k němu dost střel ani nedoletělo, zejména v přesilovkách soupeře.

„Když jste pak dlouho zavření v pásmu, tak tam už se tolik nebruslí. Spíš jen stojíte a snažíte se chytit co nejvíce střel. My tam sice jednou byli přes dvě minuty, ale tak jsem z toho střídání nebyl tak unavený, protože se nám povedlo během oslabení zblokovat asi pět střel. Tím, že se nám oslabení tak dařilo, tak únava ani nebyla tak cítit,“ popisuje Černoch.

Jiří Černoch si s ostatními hráči do oslabení připsal několik úspěšných zákroků při ranách Norů.

Dlouhá doba

Během jednoho střídání to bylo dokonce šest zblokovaných střel. A zatímco se Černoch a spol. nechávali trefovat puky na ledě, ze střídačky je sledovali špílmachři jako Roman Červenka nebo Dominik Kubalík. Dohromady 11 minut.

„Jde hlavně o to, že 11 minut to je, když to běží. Když to neběží, tak je z toho 20 a je to těžší, člověk tam ztuhne, bolí ho nohy. Když jsou pauzy, tak se člověk může sklouznout, vyklepat nohy, ale pak ty první dvě střídaní jsou takový náročnější. Člověk nechce udělat chybu, trochu to rozjezdit a zpátky se do toho dostat,“ myslí si Kubalík.

„Hrozně moc oslabení. I když jsme ho odehráli skvěle, tak v dalších zápasech by se nám to nemuselo vyplatit. Do teď jsme měli v turnaji slušnou disciplínu a musíme se k tomu vrátit. Byly tam nějaké smolné fauly, těžko říct, jestli se všechno muselo pískat, to je jedno, ale prostě nemůžeme hrát tolik minut v oslabení,“ varuje kapitán Roman Červenka před zbylými zápasy ve skupině proti Švýcarům, respektive Kanaďanům.

A vlastně i před těmi čtvrtfinálovými. Výhrou nad Nory si Češi zajistili postup do play-off.