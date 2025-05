Bude platným hráčem, myslí si expert Procházka o Klapkovi. Koho ještě podle něj trenéři povolají?

Český hokejový národní tým má světovém šampionátu v Dánsku druhý volný den, ve čtvrtek se představí proti Maďarsku. Jáchym Kondelík je zraněný a do šampionátu už nezasáhne. Na soupisku přibyl útočník Adam Klapka a trenéři si tak nechávají ještě jedno volné místo. „Předpokládám, že čekají na Tomáše Hertla,“ myslí si expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Herning (Dánsko) 13:54 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Klapka | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Připsání Adama Klapky na soupisku byl očekávaný krok a postup?

Ano. Když se Jáchym Kondelík zranil, tak je to podobný hráč vysoké postavy a jsem rád, že se Adam Klapka nakonec do nominace dostal. Myslím, že si to zasloužil díky turnaji v Brně, a myslím, že bude hodně platným hráčem.

Jedno místo na soupisce je ještě volné. Na koho mohou trenéři ještě čekat?

Předpokládám, že čekají na Tomáše Hertla, ale tam to vypadá, že je zraněný, takže neprojde prohlídkou. Ve druhém případě to vypadá na Davida Kämpfa z Toronta, který sice nehraje, ale bude se rozhodovat během několika posledních dní.

Česká hokejová reprezentace měla včera i dnes na šampionátu volno, jak podle tebe hráči tráví takový čas?

Hráči šli včera asi na společnou večeři mimo ten jídelní společný program. Asi to zdravé jádro, ale předpokládám, že celý tým. Dnes už se budou postupně připravovat na čtvrteční zápas a i když nás čeká Maďarsko, tak to bude ve velké pohodě a dobré náladě.

Cos nejradši dělal během své kariéry na takových turnajích ve volném čase ty? V čem se to nejvíc liší od dnešních hokejistů?

Většinou jsme se šli projít do města. Potrénovali jsme, měli jsme společný oběd a pak bylo odpolední volno až do večera. Většinou se hráči jdou projít, na kafíčko, bavit se o jiných věcech. Pak ta společná večeře je ideální program.

Dá se vůbec nebavit o hokeji?

Určitě se dá. I za nás to tak bylo, že jsme ani nesledovali výsledky, k tomu není důvod. Teď to bude mnohem důležitější v závěrečném druhém týdnu, tam potřebují být hráči soustředění, takže teď mohou vypnout.

Český tým se chystá na Maďary, kteří v úterý porazili Kazachstán 4:2. Je to překvapivá výhra?

Je to samozřejmě překvapení, protože Kazachstán byl favoritem, ale Maďaři je zaskočili. Na začátku třetiny dali rychlou branku a celkově si zasloužili vyhrát. Je vidět, že i týmy, které přijdou z nižší divize, tak jsou schopny je potrápit, anebo dokonce i vyhrát.