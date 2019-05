‚Na papíře vypadají slušně, uvidíme na ledě.‘ Hokejisté si věří i na ruský tým plný hvězd

„Je jedno, kde s Rusy hrajete, vždycky je to výzva je porazit. Hlavně, když mají tým, jaký mají tady. O nějaké motivaci ani nemá smysl mluvit,“ svěřil se Radiožurnálu jediný český hokejista národního týmu s ruskými předky Dmitrij Jaškin.

Rusové poskládali pro šampionát hvězdný celek. Jen těžko hledá někdo, kdo by mohl Sbornou ještě posílit a v Bratislavě není. Ovečkin, Malkin, Kučerov, Kuzněcov, Vasiljevskij… Co jméno, to hvězda NHL.

„Na papíře vypadají slušně. Uvidíme, jak to bude na ledě. Doufám, že to bude super hokej, zas nás budou hnát diváci, na to se moc těším,“ nedělá si nic z nabité soupisky Jan Rutta.

Právě z jeho slov je jasně patrné sebevědomí, které český tým ve dvou vydařených zápasech šampionátu nasbíral. Obhájcům titulu ze Švédska a Norům nastříleli čeští hokejisté hned dvanáct gólů.

„Měli jsme dobrý vstup. Kluci mají sebedůvěru, věří si. Je to daleko lepší, než kdybychom první dva zápasy prohráli. To bychom byli ve stresu a museli bodovat. Když se nám dva zápasy povedly, stoupla u kluků chuť vyhrávat,“ všiml si asistent trenéra Říhy Robert Reichel.

Navíc i mladší hráči už mají zkušenosti s tím, jak se proti takovým hráčům, jaké má Rusko v sestavě, hraje.

„Potkáváme se v NHL, nastupujeme proti sobě. Když hrají v jednom týmu, je to silná skupina hráčů, ale i oni mají své slabiny. Připravíme se na ně a věřím, že vyhrajeme,“ prýští sebevědomí i z teprve devatenáctiletý Filip Chytil.

Zápas národního týmu s Ruskem začne v 16.15. V přímém přenosu ho vysílá Radiožurnál i digitální stanice Radiožurnál Sport. Server iROZHLAS.cz pak nabízí online přenos.