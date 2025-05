Ve Stockholmu zopakovat Prahu. ‚Ti, co to absolvovali, tak si vzpomenou,‘ přeje si Rulík před čtvrtfinále

Česká hokejová reprezentace nastoupí ke čtvrtfinále mistrovství světa ve Stockholmu proti domácím Švédům. Ti mají ve výběru 22 hokejistů z NHL. Podobně silný celek seveřanů ale dokázali čeští hokejisté zdolat v semifinále loňského šampionátu v Praze, kde vyhráli 7:3 . Stockholm 9:49 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér národního týmu Radim Rulík | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Zopakovat výhru z loňského semifinále v Praze a znovu porazit hvězdami nabitý švédský tým. S tímhle předsevzetím nastoupí čeští hokejisté do čtvrtfinále mistrovství světa ve Stockholmu.

Poslechněte si, co říkají hokejisté a trenér národního týmu před čtvrtfinálovým duelem proti Švédsku

„Ti kluci, co to absolvovali, tak si na to určitě vzpomenou a ví, že ty šance jsou,“ říká Radim Rulík a jeho slova potvrzuje i jeden z pamětníků pražského vítězství.

„Oni mají dream team, a dokonce bych řekl, že loni byla jejich obrana kvalitnější než teď. Nečeká nás nic jednoduchého. Loni jsme měli kvalitní tým, oni také vědí o našich kvalitách, takže neočekávají nic jednoduchého a sám se na ten zápas těším,“ doplňuje útočník Daniel Voženílek.

Švédové ale tentokrát hrají doma, a přestože v jejich výběru není třeba jeden z nejlepších obránců planety Rasmus Dahlin, který v Praze hrál, má tým obrovskou sílu hlavně v útoku

„Mají strašně silnou hru v útočném pásmu. Když zamknou soupeře a začínají ho rozmotávat, tak jsou strašně silní na puku a je jedno, kdo je bek a kdo útočník, rotují to. S tímhle soupeře uvaří. Dali 25 branek ze hry v zóně,“ popisuje hlavní přednost švédského celku trenér Radim Rulík.

Taktika? To poznáte, láká Rulík

Společně s celým realizačním týmem dává dohromady taktiku, kterou by mohl český tým vyhnout zmíněnému uvaření. Prozradit ji do médií ale nechce.

„Takže chcete, abych tady prozradil něco, co si Švédové přeloží a připraví se na nás? Taktiku sdělovat nebudeme, jen hráčům. Pokud se nám taktiku podaří naplňovat, tak to poznáte,“ říká Radim Rulík.

Ve čtvrtfinále hráli Češi se Švédy třikrát a vyhrát se jim podařilo jen jednou a to před 13 lety právě v Avici aréně, tehdejším Globenu.

