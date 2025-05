Na důležitý zápas by měl být připravený, věří expert Procházka. Podle něj Kämpf ve čtvrtfinále pomůže

Ve čtvrtek od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu nastoupí čeští hokejisté k čtvrtfinálovému zápasu. Ve Stockholmu bude soupeřem výběru Radima Rulíka domácí Švédsko. „Předpokládám, že půjde do útoku s Martinem Nečasem, možná tam půjde Jakub Lauko,“ myslí si hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Stockholm 13:36 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Do čtvrtfinále byl měl nastoupit v dresu České reprezentace útočník David Kämpf, který se k týmu připojil včera poté, co mu skončila sezona v NHL. V jaké formaci, nebo respektive vedle koho by měl podle vás nastoupit ?

Předpokládám, že půjde do útoku s Martinem Nečasem, možná tam půjde Jakub Lauko. Tenhle útok z NHL by měl být velmi úderný, měla by to být výhoda, všichni jsou z NHL a měli by mít společné návyky.

Bude mít taková případná posila okamžitý efekt? Protože Kämpf teprve v úterý absolvoval v zámoří zdravotní prohlídku, a s týmem tedy neměl moc času na to se sehrát.

Je pravda, že není rozehraný a zápasový rytmus nemá, protože v Torontu nehrál. Trenéři ale od něho vědí, jaký je, a nepotřebuje se seznamovat s taktikou, systémem, takže na jeden důležitý zápas by měl být připravený a doufejme, že to bude klapat.

Ale i Švédové hlásí výraznou posilu. Za domácí reprezentaci by měl nastoupit Kämpfův spoluhráč z Toronta, hvězdný útočník William Nylander, na kolik jeho nasazení může ještě zvýšit ofenzivní sílu domácí reprezentace?

On je hvězdný útočník, vynikající, umí dávat branky, je šikovný a zvýší tu jejich ofenzivní sílu. Je to čtvrtfinálové utkání a na Švédech bude velký tlak, velké očekávání, takže by to mohla být výhoda pro náš tým.

Obě reprezentace se utkaly na mistrovství světa i loni. V semifinále v Praze vyhrála Česká 7:3, budou to mít hráči na jedné či druhé straně v hlavách?

To si úplně nemyslím. Na straně Švédů by to mohl být strašák, ale je to nová sezona, jiný tým. Myslím, že to nebudou mít v hlavách.

Naši hráči se stěhovali z Herningu do Stockholmu. Může tento přesun znamenat něco významného pro hráče?

Je to výhoda pro Švédy, protože v Avici aréně odehráli celou skupinu a měla by být výhoda na jejich straně. Naši si s tím musí nějak poradit a Radim Rulík nasadí takovou taktiku, aby tam uspěl.

Jak vidíš šance českého týmu ve čtvrtfinále?

Budu věřit, že utkání bude vyrovnané a že to po 60 minutách skončí 2:2. Pak přijde prodloužení, tam dáme vítězný gól a vyhrajeme 3:2 v prodloužení.