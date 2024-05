Nechat chytat jednoho by byl risk, myslí si trenér gólmanů Pavelec. Tým musí na Švýcary lépe střílet

Čeští hokejisté budou chtít ve večerním utkání se Švýcarskem navázat na povedený úvod šampionátu. Základem bude znovu dobrý výkon gólmana. Trenéři si hlídají jejich vytížení, v úvodních dvou zápasech se proto brankáři prostřídali. Finsko vychytal Lukáš Dostál a proti Norsku nastoupil Petr Mrázek. Praha 8:11 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankáři Petr Mrázek, Lukáš Dostál a trenér brankářů Ondřej Pavelec během tréninku hokejové reprezentace | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Českou hokejovou reprezentaci čeká třetí zápas v základní skupině domácího mistrovství světa. Na úvod porazila Finsko 1:0 po nájezdech a pak i Norsko 6:3. Teď ji čeká další elitní soupeř s řadou hráčů z NHL.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají čeští hokejisté před zápasem proti Švýcarsku

„Nechat chytat jednoho gólmana by bylo jako sebevražda, nebo tedy spíš velký risk a zbytečné, takže jsme to rozdělili a dopadlo to dobře,“ říká o změně v brankovišti ve dvou zápasech ve dvou dnech trenér brankářů Ondřej Pavelec.

Ten kromě svých aktuálních svěřenců Lukáše Dostála, Petra Mrázka a Karla Vejmelky bedlivě sleduje taky dvojici zkušených gólmanů Švýcarska Reta Berru a Leonarda Genoniho.

Platit na ně podle Pavelce bude to, co potřebuje národní tým obecně vylepšit po prvních dvou zápasech, a to je účinnost střelby.

„Je to o střelci, je to o hráči, který jde do brány, který stíní. Je to všechno dohromady a samozřejmě jsou to zkušení gólmani, kteří toho mají spoustu za sebou. Uvidíme, na každém se dá něco najít. Nikdo není dokonalý,“ myslí si Pavelec.

V poli bude Česku znepříjemňovat hru celkem šest Švýcarů působících v NHL. Mezi nimi i hvězdný obránce Roman Josi, nejužitečnější hráč stříbrného světového šampionátu v roce 2013. Hrál i před devíti lety v Praze a je rád, že se po několikaleté pauze do reprezentace vrací právě tady.

„Praha je úžasné město, hraje se ve skvělé aréně před výbornými fanoušky. To je rozhodně bonus. Ale nehrál jsem na mistrovství světa dlouhou dobu, je to už nějakých čtyři, pět let. Vždycky rád reprezentuju a jsem rád, že jsem zpátky,“ popisoval Josi.

Červenka oslavil reprezentační jubileum dvěma góly. ‚Profesionál každým coulem,‘ chválí kapitána Gudas Číst článek

Namyšlení soupeři

Vidět Romana Josiho při práci, to může být zážitek i pro samotné hráče. Jedenadvacetiletý obránce David Špaček na tom ale dojem ze zápasu stavět nechce.

„Myslím si, že to bude zajímavé se na něj podívat, ale musíme hrát naší hru a dotáhnout to do vítězné konce. V Brně jsme dělali zbytečné chyby a oni to trochu zatáhli do středního pásma,“ ohlédl se Špaček i za posledním zápasem se Švýcarskem na Českých hrách v Brně, který na začátku května Češi prohráli 1:2.

Tenhle zážitek má v čerstvé paměti i útočník David Tomášek, který i proto chce navázat na úspěšné duely s Finskem a Norskem.

„Půjdeme úplně stejně týmovou prací a srdcem, protože bez toho to nepůjde. Věřím, že to máme víc než Švýcaři. Na mě působí někdy až nadřazeně a v Brně měli takové kecy. Věří si až moc a doufám, že jim to nedáme,“ burcuje Tomášek.

Zápas Česko–Švýcarsko na mistrovství světa začne v O2 areně ve 20.20. Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.