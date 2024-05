ŽIVĚ: Hokejisté se na šampionátu postaví proti Švýcarsku, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Třetím soupeřem národního týmu na mistrovství světa budou hokejisté Švýcarska. Svěřenci kouče Radima Rulíka za sebou mají úvodní vítězství nad Finskem a sobotní výhru ad Norskem. Pondělní zápas v pražské O2 areně začne ve 20.20 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Praha 19:30 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český gólman Lukáš Dostál měl v průběhu zápasu plné ruce práce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Švýcaři mají ve skupině A plný počet bodů poté, co porazili Nory 5:2 a v neděli zdolali Rakousko 6:5.

Loni český tým podlehl švýcarským hokejistům v základní skupině šampionátu 2:4. Od té doby svedly oba týmy čtyři souboje v Euro Hockey Tour. Češi vyhráli 1:0, 3:2 v prodloužení a 5:3, ale v dosud posledním měření sil prohráli na Českých hrách v Brně 1:2.

Švýcaři mají stříbro z let 2013 a 2018, šestkrát po sobě postoupili do play-off a zařadili se do širší světové špičky.