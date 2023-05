Hokejistům přesun z Rigy do Tampere nevadí. ‚Startovní čáru mají oba týmy stejnou,‘ říká Černoch

Den D je tady. Na hokejovém mistrovství světa jsou na programu čtvrtfinálové zápasy. Právě ty rozhodnou o tom, které týmy budou turnaj považovat za neúspěšný a které naopak budou bojovat o medaile. Soupeřem českých hokejistů v cestě do semifinále budou Spojené státy americké. Tampere 8:32 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (Zleva) Michal Jordán a Jiří Černoch | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

České hokejisté se v repríze loňského zápasu o bronz se utkají znovu v Tampere se Spojenými státy americkými, které zatím na turnaji ztratily jediný bod.

„Je to o jednom zápase, není to dlouhodobá série a tam se může stát úplně všechno. Myslím, že teď se mažou všechny výsledky ze základní skupiny,“ říká útočník Jiří Černoch před čtvrtfinále mistrovství světa. Do něj čeští hokejisté půjdou po dvou prohrách v závěru skupiny se Švýcarskem a Kanadou.

„Hodili jsme to za hlavu, skupina je za námi. Dostali jsme se do čtvrtfinále, to jsme chtěli a kdybychom šli teď s pěti výhrami v řadě, tak víme, že kdybychom teď prohráli, bylo nám to k ničemu. Jdeme do toho od nuly a tu startovní čáru mají oba týmy stejnou.“

A to i přesto, že Spojené státy americké ve skupině ztratili jen bod a to až v posledním duelu se Švédskem.

„Doufám, že do toho zápasu dobře vstoupíme a budeme hrát 60 minut. To nám myslím v těch posledních zápasech s Kanadou a Švýcarskem tak nějak chybělo,“ uvědomuje si obránce Michal Jordán, že se silnějšími soupeři zatím čeští hokejisté na turnaji dokázali držet krok jen část zápasu.

Cestování nevadí

I proto se museli na rozdíl od Američanů na čtvrtfinále ve středu stěhovat. Třeba Jordánovi, který strávil spoustu let v Kontinentální lize, ale přesun z lotyšské Rigy do finského Tampere nevadil.

„Z toho Chabarovsku už jsem cestováním tak ošlehaný, které jsme měli každé dva týdny, že mě to tak nějak zocelilo, takže to vůbec neberu, že by mě to mělo nějak rozhodit.“

Čtvrtfinálový duel mistrovství světa mezi českými a americkými hokejisty začne v 15.20 a stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz bude utkání sledovat v podrobné online reportáži.