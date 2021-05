Podcenění nehrozilo, střídačka žila, ujistil Pešán. Český trenér byl rád za góly obránců i klidný závěr

Čeští hokejisté proměnili první souboj s Velkou Británií od roku 1948 ještě z dob Československa v jisté vítězství a prožili na mistrovství světa v Rize vůbec první poklidný konec zápasu s úspěšným koncem. Kouč Filip Pešán si po výhře 6:1 pochvaloval ofenzivní podporu obránců, kteří vstřelil čtyři branky - dvakrát se trefil Libor Šulák, jednou Lukáš Klok a Filip Hronek. Riga 15:37 29. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Velká Británie na turnaji dokázala strhnout nálepku velkého outsidera skupiny A. Poté co po prohře s ruským výběrem 1:7 prohrála těsně se Slovenskem 1:2 a s Dánskem 2:3 v prodloužení, zdolala Bělorusko 4:3 a podlehla Švédsku 1:4.

Pešán nasadil stejnou sestavu jako při čtvrteční klíčové výhře nad Švédy (4:2) s výjimkou brankářské jedničky Šimona Hrubce, který v pátém utkání na turnaji dostal poprvé volno a do branky se postavil Roman Will.

„Jednoznačně jsme nechtěli podcenit soupeře, protože jsme viděli jeho zápasy a viděli jsme, že zlobil dlouhou dobu i Švédy. Nastoupili jsme s vítěznou sestavou ze zápasu se Švédskem. Akorát v závěru jsem trošku pošetřil Kubu Vránu, aby náhodou nedošlo k nějakému zranění toho jeho ramene,“ řekl Pešán na online tiskové konferenci.

„První třetina byla taková všelijaká, trochu nervózní. Soupeř kladl odpor a my jsme nebyli až tak pokorní, jak bych si já osobně představoval. Od druhé třetiny jsme náš výkon ještě zlepšili a byli jsme poctivý tým, který zaslouženě vyhrál,“ uvedl třiačtyřicetiletý kouč.

„Po první třetině, kdy jsme některé situace neodehráli úplně, jak bychom měli, jsme byli trochu ostřejší. Myslím si, že od té doby se to zlepšilo,“ doplnil Pešán.

Očekával, že Velká Británie bude v některých situacích také nebezpečná. „Musíme si říct, že Britové mají neskutečný turnaj a zatápěli v určitých fázích favoritům, takže není žádná ostuda, že nám našli nějaká okénka v naší obraně,“ podotkl Pešán.

Podcenění soupeře podle něj nehrozilo ani na začátku, ani v průběhu utkání. „Nemusel jsem hráče nějak krotit. Myslím, že střídačka žila sama o sobě, že chceme být pokorní a nechceme nechat soupeře, aby zdramatizoval zápas.“

Byl rád, že se dařilo střelecky obráncům. „Chceme, aby nám obránci podporovali útok, a musím říct, že i spousta útočníků pro ně udělala velmi dobrou práci před bránou. I zápas se Švédskem nám pomohl nakopnout gól obránce, takže já jsem spokojený s jejich prací,“ připomněl Pešán čtvrteční Klokovu vítěznou trefu.

První branky na premiérovém turnaji se dočkal útočník Radan Lenc, naopak někteří další včetně nejlepšího extraligové střelce Matěje Stránského na první gól čekají. „Oni si to schovávají na další zápas, jsem slyšel v kabině, takže jim budu věřit,“ podotkl Pešán.

Rozhodnutý závěr utkání, kterého se Češi nedočkali ani proti Bělorusku (3:2 v prodloužení), si vychutnal. „Potřebovali jsme to samozřejmě všichni včetně mě. I když po první třetině to nevypadalo jako klidný zápas. I když jsme v ní dominovali, tak to bylo pořád 1:0. Jsem rád, že jsme si už potom mohli užít závěr,“ dodal Pešán.

Mistrovství světa (PLATNÉ K 29. 5. 2021) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 5 2 1 0 2 12:11 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 5 1 0 1 3 10:17 4