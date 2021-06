Nezasloužili jsme si to, shodují se hokejisté po prohře ve čtvrtfinále. Trenér Pešán postrádá lídry

Čekání na medaili na mistrovství světa v hokeji pokračuje. Česká reprezentace v Rize vypadla ve čtvrtfinále s Finskem 0:1 a celkově na šampionátu skončila sedmá. Protrápený turnaj zázrakem neskončil a hráči by si podle vlastních slov ani bojovat o medaile nezasloužili. Riga 11:01 4. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní hokejisté českého národního týmu | Zdroj: Reuters

„Fakt jsme si to asi nezasloužili a dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout. Vyhrál zaslouženě lepší,“ hodnotil těsné čtvrtfinálové vyřazení s Finskem brankář Šimon Hrubec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce českých hokejistů a trenéra Filipa Pešána na prohrané čtvrtfinále s Finskem

Reprezentanti se vzácně shodovali, že si o medaile hrát nezasloužili. Kapitán Jan Kovář byl na sedmém mistrovství světa za sebou a vždy skončil bez medaile. Třikrát z toho prohrál na šampionátu souboj o bronz a počtvrté vypadl ve čtvrtfinále.

„My jsme si to za tento turnaj prostě nezasloužili. Je to zklamání, stejná odpověď, chtěli jsme se umístit lépe, turnaj nám nevyšel podle představ od začátku až do konce,“ neskrýval kritiku výkonů českých hokejistů Jan Kovář.

Postup ze skupiny do vyřazovací části je podle další zkušeného borce Robina Hanzla málo.

„To nemůžeme brát jako úspěch, že jsme se dostali do čtvrtfinále. Chtěli jsme se poprat o medaili, postoupit do semifinále, tam jsou pak dvě šance na medaili. Kladně se to hodnotit vůbec nemůže,“ doplňuje Hanzl.

Podle Pešána chybí lídr

A šampionát mohl dopadnout ještě hůře. Český tým po špatném vstupu do turnaje nemusel v play-off vůbec být.

„Netvrdil bych, že ten úvod byl úplně špatný. Prohráli jsme se silnými soupeři, nebylo to ideální, ale postupem času jsme nacházeli tvář a myslím, že druhá polovina skupiny byla velmi dobrá. Bohužel jsme výsledkovou pohodu nepřenesli do čtvrtfinále,“ vrátil se k těsnému utkání s Finskem a čtvrtfinálové porážce 0:1 trenér Filip Pešán.

Česká reprezentace tak skončila na sedmém místě a bez medaile je už je tak na osmém šampionátu za sebou.

„Potřebovali bychom víc lídrů, víc vítězných typů v týmu. Mladí hráči na to mají relativně čas, ale už by měli převzít to žezlo po zlaté generaci a měli by jít vyhrát zápasy. Nebýt jen skvělými hráči ve svých ligách, ale musí být vítězní hráči v národním týmu,“ doplňuje k příčinám neúspěchu šéftrenér české hokejové reprezentace Filip Pešán.