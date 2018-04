Čeští hokejisté i ve druhém zápase s Francií prohrávali 0:2, i napodruhé ale dokázali skóre otočit

Francouzi vstřelili první gól v sedmé minutě, kdy nejprve Bartošák skvěle vyrazil francouzský pokus, ale dostal se mimo brankoviště a Guillame Lecrec dorazil puk do sítě. Na 2:0 zvyšoval Jordan Perret, který najel do pásma a propálil českého brankáře. O chvilku později byl za nevybíravý zákrok vyloučen do konce zápasu Adam Musil. Český kontaktní gól přišel šest vteřin před konce, kdy se v přesilovce trefil David Kaše.

V polovině zápasu v obrovské šanci nepochopitelně selhal Lamperier, který nedokázal poslat puk do odkryté branky po chybě v české rozehrávce. A francouzský útočník mohl neproměněné šance litovat, protože o čtyři minuty později vstřelil vyrovnávací gól Tomáš Pavelka. A netrvalo to dlouho a český tým vedl. Robin Hanzl dorazil puk do sítě po průniku Davida Šťastného.

Na rozdíl dvou branek zvýšil pět minut po začátku třetí třetiny David Šťastný. A za osmnáct vteřin už to bylo 5:2 z pohledu českého týmu, když se prosadil Robert Kousal. Na konečných 6:2 pak upravil Michal Řepík.

MICHAL ŘEPÍK ještě vylepšil včerejší výsledek a gólem v posledních minutách zápasu uzavřel výsledek dnešního utkání na 6:2! #FRAvCZE #narodnitym pic.twitter.com/nweeAkCjOl — Hokejový nároďák (@narodnitym) 14. dubna 2018