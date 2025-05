Trochu problém to pro nás je, říká trenér hokejistů Rulík o rozměrech hrací plochy v dánském Herningu

Mají více místa, ale zase budou muset víc bruslit. Někteří hokejisté si na mistrovství světa ještě v průběhu turnaje budou zvykat na velké, evropské rozměry kluziště.

Další komplikací ale může být to, že tréninkový led je o dva metry užší i kratší.

„Mně by to nevadilo, že cestujeme, ale vadí mi, že budeme hrát na ledě na 30 na 60 a tam je 28 na 58, takže menší hřiště, jako v Praze. Takže přípravu jsme měli na menších hřištích, takže to je trochu problém pro nás i pro mě,“ přiznává a zároveň věří reprezentační trenér Radim Rulík.

Když má třeba hokejový brankář trénovat v jiných podmínkách, než ve kterých se pak hraje zápas, může to působit o poznání složitěji. Gólman Karel Vejmelka ale říká, že to zásadní problém v brankovišti není.

„Myslím, že už jsem si na to zvykl, v Brně taky bylo široké. Turnaj je od toho, abychom si zvykli na jiné rozměry, je to rozdíl, ale trvá to dva tři dny, takže to není takový problém. Tady je hřiště to největší, co může být, ale může to být zase pro nás výhoda na přesilovky, že kluci budou mít dost prostoru,“ říká Karel Vejmelka - česká brankářská jednička pro mistrovství světa v Dánsku a Švédsku.

Češi rozehrají světový šampionát v pátek v 16.20 proti Švýcarům, které loni porazili ve finále mistrovství světa v Praze. Utkání bude stanice Radiožurnál Sport vysílat v přímém přenosu.