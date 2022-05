Je to radost, hodnotí Pastrňák hru s Krejčím. Spolupráci si chválí i trenér národního týmu Jalonen

Hokejová reprezentace se už může spoléhat na mistrovství světa na spolupráci dvou Davidů. Krejčí s Pastrňákem jasně ukázali, že ze sedmi společných sezon v dresu Bostonu mohou těžit i po roční pauze. Teď je to velký přínos pro národní tým na světovém šampionátu. Tampere 16:37 20. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Krejčí (vlevo) a David Pastrňák slaví gól | Zdroj: Profimedia

Po čtyřech letech spolu hráli za reprezentaci a zase to fungovalo výborně. Hokejisté David Pastrňák a David Krejčí znovu na mistrovství světa dokázali, že spolu mohou hrát skoro poslepu. Důkazem je gól, který dali Lotyšům.

„Je to radost. Pro mě byl Krejča dlouhou dobu v Bostonu mentorem, takže je to pro mě speciální a o to víc v národním týmu,“ vyprávěl Radiožurnálu Pastrňák.

„Samozřejmě to čekám, Krejča to vidí dvě vteřiny dopředu, takže to pro mě nebylo nic překvapivého. Krásná nahrávka,“ dodal elitní útočník Boston Bruins.

„Prostě jedna z těch věcí, která nám vyšla.“ navazuje skromně na Pastrňáka David Krejčí.

Pátý gól do sítě Lotyšů svému mladšímu parťákovi připravil tak, že přihrával ve chvíli, kdy Pastrňák byl ještě za brankou.

Věděl, ale, že ji objede a pak už přistála Pastrňákovi ideální přihrávka. Jedna z mnoha kombinací, kterými tihle dva udivovali.

„Já to samozřejmě věděl, že si budeme trochu rozumět z Bostonu. Víme, co od sebe očekávat.“ popsal situaci elitní útočník Boston Bruins.

Ano, na ledě to bylo vidět, ale Krejčí zase popisuje, že Pastrňákův přínos je i jinde. Tam, kde vzniká parta, dobrá nálada a to, s čím reprezentace nastupuje na led.

„Už prostě jenom ta jeho přítomnost, jde z něj dobrá energie a už když přijel, tak to bylo jiné. Jsem hrozně rád, že ho vedení Bostonu pustilo a teď jsme tady a všichni jdeme za jediným cílem.´,“ říká David Krejčí.

Nadšený je logicky i kouč Jalonen, který sice roztrhl doposud fungující první útok, kdy s Krejčím hráli Červenka a Blümel. Teď mají dva Davidové u sebe právě kapitána Červenku.

„Líbila se mi Krejčího lajna, hodně energie přinesl Pastrňák, ten přijel den před zápasem a na ledě vypadá velmi dobře. S Krejčím toho odehráli hodně a ještě s Červenkou to fungovalo výborně. Ukázalo se to i v přesilovce, kterou využili. Bylo tam hodně pozitivních věcí.“ říká trenér Jalonen.

Další zápas čeká české hokejisty na mistrovství světa v sobotu večer proti Norsku. A asi není jediný důvod, proč dávat Krejčího s Pastrňákem od sebe. Přehled zápasů a tabulky zde.

Mistrovství světa (PLATNÉ K 20. 5. 2022) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 11 2. Finsko 4 3 0 1 0 13:5 10 3. USA 4 2 1 0 1 11:7 8 4. Česko 4 2 0 1 1 14:9 7 5. Norsko 4 1 1 0 2 11:14 5 6. Rakousko 4 0 1 1 2 8:12 3 7. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:13 3 8. Velká Británie 4 0 0 1 3 4:18 1