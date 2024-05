Hokejovou reprezentaci posílí na mistrovství světa duo z Bostonu, do Prahy míří Pastrňák a Zacha

Česká hokejová reprezentace hlásí na mistrovství světa hvězdné posily ze zámoří. Do Prahy dorazí z Bostonu útočníci David Pastrňák s Pavlem Zachou, kteří s Bruins vypadli ve 2. kole play-off NHL. K týmu by se měli připojit v pondělí, potvrdil Radiožurnálu Sport mluvčí hokejové reprezentace. Praha 18:15 19. 5. 2024 (Aktualizováno: 18:36 19. 5. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák a Pavel Zacha | Foto: ČTK/AP

Oba útočníci prošli zdravotní prohlídkou a nic jim tak nebrání cestě do Prahy. K národnímu týmu by se měli připojit v pondělí, a tím pádem tak stihnout úterní závěrečný zápas v základní skupině proti Kanadě. Radiožurnálu Sport to potvrdil mluvčí národního týmu.

Zapněte si u nás zvoneček. Teď to začne lítat 🍝 — Český hokej (@czehockey) May 19, 2024

„Bavíme se o jednom z nejlepších hráčů na světě a Zachič hraje taky výborně, má skvělou sezonu. Jsou to obrovské posily. Čím dříve tady budou, tak my budeme rádi. Sílu toho mančaftu to stoprocentně zvedne, o tom není pochyb,“ reagoval pro Radiožurnál Sport na zprávu o příletu Pastrňáka a Zachy kapitán české reprezentace Červenka.

Pastrňák startoval už na čtyřech světových šampionátech (2016 až 2018 a 2022) a má průměr více než bodu na zápas. Za 28 utkání nastřádal 29 bodů (13+16).

Před dvěma lety v Tampere výrazně pomohl českému týmu ukončit ziskem bronzu desetileté čekání na medaili z velké akce. Zacha má bohaté zkušenosti z mládežnických reprezentací, za A-tým ale dosud nenastoupil.

Sedmadvacetiletý Zacha ve své druhé sezoně od příchodu z New Jersey zopakoval takřka navlas bilanci z prvního ročníku v Bostonu. Za 78 startů zaznamenal 59 bodů za 21 gólů a 38 asistencí. V bodování Bruins byl čtvrtý. Mezi nahrávači byl lepší pouze Pastrňák.