Dobré jídlo a plno zábavy. Čeští a slovenští fanoušci chválí fanzónu na hokejovém šampionátu v Herningu

S návštěvností na mistrovství světa v Herningu, kde hrají ve skupině Češi, to moc dobré není. Pokud ale někdo na stadion přijde a udělá si čas, může navštívit zónu pro fanoušky. Je hned u stadionu ve výstavních halách.

Fanzóna v dánském Herningu je jednou z nejpestřejších za poslední roky. Pro hokejové fanoušky je připravena replika kluziště, kde se z bezpečnostních důvodů používají pouze florbalové míčky.

Sportovní vyžití pro rodiny s dětmi je opravdu fenomenální. Stolní tenis, stolní hokej, stiga hokej, vzdušný hokej, střelnice a také mnoho stánků s občerstvením. Němci si mohou dát bratwurst a i když na světovém šampionátu nehraje nikdo z Asie, tak lze najít indickou kuchyni nebo řecký gyros v pita chlebu. Lidé sem ale přijeli primárně za sportem.

‚Hodně místa a žádné fronty‘

„Fanzóna je jedna z nejlepších, co jsme, kdy zažili. Těší mě, že nemusím přes security, takže rovnou z haly jdu do zóny. Je to tady velké, mají dobré jídlo a je tu hodně prostoru a věcí na vyzkoušení. Souvisí to i s tím, že je zde málo lidí. Člověk nemusí čekat jako třeba v Praze,“ říká fanoušek Ivan, který žije mezi Prahou, Šumavou a Polskem.

Co se všechno dá stihnout během dvouhodinové pauzy mezi zápasy v jednom hracím dni? „V severských zemích na děti myslí, takže jsme si toho s nimi plno vyzkoušeli. Naše děti si zahrály hokej, střílely puky nebo hrály videohry. Organizace v Dánsku je výborná, jen by mohlo chodit na akci víc lidí,“ myslí si fanoušek, který do Dánska vyrazil se synem Tobiášem a dcerou Anežkou.

Ze Slovenska dorazila parta kolem fanouška Pavola. „Na světovém šampionátu jsme potřetí a nyní jsme navštívili na jednom zápase i Stockholm. Je to tam víc ztísněné. Tady v Dánsku se lidé netlačí, je tady zábava a jsem maximálně spokojený,“ pochvaluje si příznivec.