Doma je klidný a milý chlap. Když se řekne hokej, tak nikomu nic nedaruje, přiznává sestra Gudase

Pět výher v šesti zápasech a jistota postupu do čtvrtfinále. To je vizitka českých hokejistů v dosavadním průběhu domácího mistrovství světa. K výsledkovým úspěchům pomáhá hráčům výtečná atmosféra a taky podpora jejich blízkých. Tvůrcem dobré nálady je i sestra Radka Gudase Karolína Neuvirthová. Praha 14:11 19. května 2024

Sestra Radko Gudase vystupuje v taneční skupině Karol a Kvído | Foto: David Modrý | Zdroj: ČTK

„Brácha jako malý snil, že bude jednou reprezentovat Českou republiku. Hokej je pro něj obrovskou vášní. Když může reprezentovat, tak si to nikdy nenechá ujít. Všichni musí uznat, že pokud může, tak jede na olympijské hry, mistrovství světa nebo jiné reprezentační akce. Prožívám to s ním, protože jsem ráda, že si plní svůj sen,“ říká sestra Radko Gudase Karolína.

To, že šampionát prožívá, je vidět na její přítomnosti nejen na stadionu, ale sama se v roli zpěvačky dětských písniček zapojí i do doprovodných akcí šampionátu. Se svou hudební a taneční skupinou Karol a Kvído bude vystupovat v rámci pondělního Rodinného dne přímo ve fanzoně pražské části šampionátu.

„Je to pro nás velká novinka vystupovat při tak významné události. Moc se těším. Přepisovali jsme scénář, abychom to udělali trochu víc hokejové. Do našeho programu zařadíme i písničku Hrajeme fér. Bratr je z toho nadšený,“ přibližuje.

„Ve středu byly všechny naše děti v kabině. Lidé určitě viděli záběr, jak děti pobíhají po hokejové šatně. Někde tam padlo, proč tam není sestra, ale v pondělí tu budeme a brácha se také přijde podívat,“ těší se Karolína Neuvirthová, že svým vystoupením pobaví nejen děti ve fanzoně, ale taky svého bratra Radka Gudase.

„Svoji vášeň ukazuje nejvíc na ledě. Doma je to klidný a milý člověk. Strach z bratra nemám, ale na ledě bych ho potkat nechtěla,“ směje se Neuvirthová.