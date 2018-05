Jako rodilý mluvčí. 'Když jsme loni vyhráli titul, odmoderoval jsem celé náměstí ve finštině,‘ říká Hrachovina

O angličtině se říká, že to je poměrně jednoduchý jazyk na naučení. Přesný opak nabízí třeba maďarština nebo finština. A právě jednoho muže hrajícího hokej ve Finsku má národní tým na mistrovství světa. Je to brankář, který po pár pivech dokáže ve finštině na pódiu řídit oslavy mistrovského titulu – Dominik Hrachovina. Rozhovor Kodaň 19:38 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Hrachovina během rozhovoru s redaktorem Radiožurnálu Františkem Kunou | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

Dočetl jsem se, že Dominik Hrachovina umí finsky…

Ano, je to tak.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dominik Hrachovina mluví finsky opravdu plynně

Co to je za řeč? Jak je těžké se ji naučit?

Těžké to je, ale přišel jsem tam jako malé děcko, v patnácti, to jsem měl ještě čerstvý mozek. Nejvíce mi ale vadilo, že když se v kabině někdo zasmál, tak jsem se smál v rohu a vůbec jsem nevěděl, o čem je řeč. Měl jsem vedle sebe suprového spoluhráče Joniho Vuorela, který mi hodně pomohl.

Chápu, že byste finsky asi nedovedl rozebírat globální oteplování…

Myslím, že jo.

Až takhle?

No, až takhle.

Jak dlouho už tedy mluvíte finsky?

Osm let.

Takže rozhovory po zápase běžně dáváte ve finštině.

Ano. Třeba když jsme loni vyhráli titul, tak jsem odmoderoval celé náměstí ve finštině.

Lze poznat, že nejste rodilý mluvčí?

Ne.

Ne? Řekněte mi něco.

Ne, neřeknu, stydím se. Omlouvám se.

Strašně jsem se těšil, že mi něco řeknete.

Na YouTube, když si zadáte moje jméno, tak si určitě něco najdete.

Znám akorát ‚olut‘, tedy pivo a ‚kitos‘, což je děkuji. Takže vy se stydíte a nic mi nepovíte?

Jak říkám, stydím se. Při těch oslavách jsem v sobě měl pár piv, takže to bylo trochu jiné.

Tak třeba ještě v průběhu šampionátu mi něco povíte.

Na YouTube toho bude určitě hodně.

Dominik Hrachovina na tréninku národního týmu | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

Redaktoři Radiožurnálu Petr Kadeřábek a František Kuna nakonec Dominika Hrachovinu přemluvili alespoň ke zdravici. Brankář národního mužstva tak pozval posluchače větou:

„Přímý přenos hokejového zápasu na mistrovství světa poslouchejte na Radiožurnálu.“

Jak zní Hrachovinova finština, si poslechněte v audiu na začátku rozhovoru.