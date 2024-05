Dostál je na svůj věk klidný. Věděli jsme, na čem jsme, říká o výběru brankářské jedničky trenér Pavelec

Čeští hokejisté v sobotu nastoupí v semifinále mistrovství světa proti Švédsku. K tomu, aby se poprvé od rozdělení federace probojovali do finále domácího šampionátu, potřebují znovu excelentní výkon brankáře Lukáše Dostála, který ve čtvrtfinále nepustil ani jeden gól a působil nebývale klidným dojmem.

„On je známý tím, že si to nepřipouští a dodává týmu klid. Dokazuje to celý ten turnaj. Na jeho věk je obrovsky klidný, ale mě to nepřekvapuje. Věděli jsme, na čem jsme. Byla jen otázka, zda si to přenese do turnaje. Myslím, že se to povedlo,“ pochvaluje si trenér reprezentačních brankářů Ondřej Pavelec.

Byl to právě on, kdo určil třiadvacetiletého Dostála českou gólmanskou jedničkou pro šampionát. Podle Pavelce je Dostál nejen klidný, ale zároveň nesmírně poctivý v přípravě na jednotlivá utkání.

„Myslím si, že Lukáš o hokeji hodně přemýšlí. Chce vědět, proti komu hraje. Sám pro sebe si vyhodnocuje, kdo proti němu stojí. Myslím, že to má i v NHL. Můj úkol je mu předat informace o hráčích a potom už je na něm, co si z toho vezme a co si z toho použije,“ popisuje Pavelec přípravu brankáře Dostála.

Švédské hvězdy

Teď musí Pavelec dát českému brankáři podklady pro přípravu na Švédsko, které má na šampionátu papírově nejsilnější tým. V něm ční mimo jiné top obránci současného světového hokeje - Victor Hedman, Rasmus Dahlin nebo Erik Karlsson.

„Přivezli výborný tým. U nich pomalu nevíte, jestli je to bek nebo útočník, všichni rotují. Připravíme se na jejich přesilovku, každý tým to hraje trošičku jinak. A uvidíme, kam nás to donese,“ uznává sílu soupeře Pavelec.

Semifinálový souboj Česka se Švédskem začne ve 14.20. V přímém přenosu ho můžete poslouchat na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Pustit si ho můžete také v aplikaci MujRozhlas nebo na mujrozhlas.cz.