‚Dobré pivo, milí lidé.‘ Fanoušci Lotyšska si užívají atmosféru šampionátu a chválí vřelost Čechů

Lotyšští fanoušci vzali letos při mistrovství světa Ostravu útokem. Přitom v posledních třech letech se mistrovství světa v hokeji konalo v jejich zemi hned dvakrát. Přesto v Česku prokazují, jak mají tento sport rádi. V roce 2021 se převážná většina šampionátu hrála totiž v Rize bez diváků, o to víc si váží možnosti vycestovat do Česka bez omezení. Od zpravodaje z místa Ostrava 16:40 15. května 2024

Fanoušci Lotyšska si užívají atmosféru zápasů v Ostravě | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Hokejoví fanoušci z Lotyšska v těchto dnech zaplavují Ostravu. Fandí ve velkém počtu v hledišti vítkovické arény a nejenom tam. Třeba víkendovým několikatisícovým pochodem a mohutnou podporou mohli připomínat aktivity fotbalových příznivců tamního Baníku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak si fanoušci Lotyšska užívají probíhající šampionát v Ostravě

Ze sotva dvoumilionové země přijelo do Ostravy fanoušků opravdu hodně. „Nejsem si jistý, kolik přijelo fanoušků, ale myslím si, že by to mohlo být kolem deseti tisíc,“ odhaduje fanoušek Karlis. To znamená, že jsou i takoví, kteří jsou bez vstupenek a zápasy sledují před stadionem ve fan zóně. A přijeli ze všech koutů malé pobaltské země.

„Přijel jsem z Jelgavy, moji dva kamarádi ze Siguldy a Valmiery, což jsou regionální města. I když to není hlavní město Riga, stejně reprezentují celou zemi,“ přibližuje fanoušek Janis. V Lotyšsku se přitom konaly dva z posledních tří šampionátů. Loni se o pořadatelství dělila Riga s finským Tampere. V roce 2021 se šampionát konal pouze v Lotyšsku, ale kvůli pandemii Covidu-19 většinou bez diváků. „Loňský šampionát byl mnohem lepší než ten, který se konal během covidu,“ má jasno fanoušek Kristaps z Rigy.

Latvia fans have taken over in Ostrava!What a sight to see#MensWorlds pic.twitter.com/cQDrz5iCVy — IIHF (@IIHFHockey) May 11, 2024

Přátelské Česko

V Ostravě si to Lotyši opravdu užívají. „Máme to tu rádi. V Česku je velmi dobré pivo. Atmosféra parádní, vše je skvělé,“ pochvaluje si Kristaps. V lichotivých slovech na svého krajana navazuje i fanynka Darta. „Užívám si to. Jsou tu opravdu milí a vřelí lidé. Česko je velmi přátelské,“ říká s nadšením.

A fanoušek Karlis, který mluvil už na začátku o svých zážitcích v Ostravě, si během fandění téměř vykřičel hlas. „Je to tu fantastické. Mám úplně vykřičený hlas, to vypovídá o všem,“ říká za posměšků od svých kolemjdoucích kamarádů.

Loni na šampionátu ve Finsku a Lotyšsku se pobaltská země dočkala historických bronzových medailí. Teď už budou fanoušci možná trochu náročnější. „Tento rok doufáme ve zlato. Uvidíme, až bude konec, ale opravdu věříme ve zlato,“ zůstává pozitivní Karlis.