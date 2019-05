Fasel by rád viděl hráče z NHL na olympijských hrách. ‚Chceme ukazovat hokej na nejvyšší úrovni,‘ řekl

Na hokejové mistrovství světa na Slovensko dorazilo takřka 120 hráčů z NHL. Stále otevřenou ale zůstává otázka, zda se zástupci nejlepší hokejové ligy světa vrátí po loňské odmlce v Pchjongčchangu také na olympiádu. Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel zatím netuší, jak se budou jednání vyvíjet. Bratislava 19:55 25. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Včera jsem krátce mluvil s Donaldem Fehrem (výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA),“ uvedl na sobotní tiskové konferenci v Bratislavě Fasel s tím, že bude hodně záležet i na vývoji situace ohledně kolektivní smlouvy v NHL.

Ta současná sice platí do konce sezony 2021/22, jenže když jedna ze stran vyjádří touhu po vyjednávání o nové už v září tohoto roku, vyprší s koncem ročníku 2019/20.

Fasel by měl rád jasno co možná nejdříve, zda má NHL zájem vrátit se pod olympijské kruhy v Pekingu 2022. I kvůli tomu, že funkci příští rok po dlouhých letech opustí. „Lidé říkají, že by podzim 2020 měl být jako lhůta, jenže já vím, jak Gary Bettman (šéf NHL) tahle ultimáta nesnáší,“ řekl Fasel.

Zároveň ale cítí, že pro hokej jako takový je důležité, aby se největších akci zúčastňovali ti nejlepší hráči. „Stoprocentně. Chceme ukazovat hokej na nejvyšší možné úrovni,“ prohlásil Fasel.

Turnaj v Pchjongčchangu výrazně ztratil na prestiži v porovnání s předchozími olympiádami, jichž se hráči NHL účastnili od Nagana 1998.

Fasel však současně zdůraznil, že nechce, aby se IIHF dostávala do časové tísně. „Vzpomeňte si, jak to bylo před Turínem 2006. Také se vše dohodlo na poslední chvíli. A byla to pro všechny noční můra, protože to vyžaduje zajištění velké spousty organizačních záležitostí.“

NHL se už před loňskou olympiádou nijak netajila tím, že výrazně více než Korejská republika ji zajímá z pohledu možností trhu olympiáda v Číně v roce 2022.

„Když Mezinárodní olympijský výbor přidělil olympiádu Pekingu, rozhodně to vytvořilo větší příležitosti, než jsme si kdy mysleli. Je možné, že NHL na jednu olympiádu nepojede a pak třeba pojede na tu další. Tuhle možnost nikdo nevyloučil,“ prohlásil dříve Bettmanův zástupce Bill Daly.