‚Finále nestačí, chceme ještě víc.‘ Švýcaři chtějí hokejový titul, v cestě znovu stojí Švédsko

Běžela 45. minuta zápasu, když švýcarský tým navýšil své vedení na d Kanadou na 3:1. Byl to jediný střelecký pokus Švýcarů ve třetí třetině, ale právě tahle trefa Haase nakonec rozhodla o vítězství. Kanaďané totiž z obrovského tlaku dokázali pouze snížit.

„Byl to velký týmový výkon. Zejména brankář nám pomohl. Třetí třetina nám přišla delší než 20 minut, snažili jsme se samozřejmě nekoukat, kolik je do konce, ale nejde to. Stále to svádí sledovat časomíru,“ popisoval na Radiožurnálu Simon Moser.

29 letý křídelní útočník je jedním z pěti hráčů Švýcarska, kteří hráli finále už před pěti lety a bylo to, stejně jako letos, proti Švédsku.

„Začali jsme tehdy dobře, vedli jsme 1:0 a snad se nám to povede znovu. Ve finále se nesmíme zatáhnout, ale hrát útočně. Mladším můžu poradit, aby si to užili a hlavně makali naplno,“ přemýšlí Simon Moser.

ONLINE: Švédsko - Švýcarsko Číst článek

Poslední den turnaje si plánují užít nejen švýcarští hokejisté, ale také jejich fanoušci, kteří po vypadnutí Čechů a Slováků z turnaje zachraňují atmosféru šampionátu. Ve finále ale budou reprezentanti s helvétským křížem opět za outsidery.

„Jasně, že Švédové budou favority, rozhodne naše obranná hra. Musíme být trpěliví a držet si svá místa. V dobrém obranném rozestavení je můžeme porazit. Finále nestačí, chceme ještě víc,“ odhodlaně tvrdí útočník Raphael Diaz.

Finále Švédsko Švýcarsko začne ve 20 hodin a 15 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a online iROZHLASu. Zpravodajský server Českého rozhlasu nabídne i zápas o třetí místo.