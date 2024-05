Finálový zápas mistrovství vidělo 3,74 milionu diváků. Sledovanost překonaly jen olympijské hry v Naganu

‚Naštěstí jsem ho vycouval.‘ Ščotka nastoupil na mistrovství až ve finále, zastavil útok Švýcara Fialy

„Už jsem v to moc nevěřil, ale pan Židlický mi vždycky říkal, že to může přijít kdykoliv. Měl pravdu, přišlo to asi v nejlepší moment pro mě, je to něco neuvěřitelného,“ řekl obránce Jan Ščotka.