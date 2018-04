Finsko - Česko 1:3. Výhru zajistily dva góly v přesilovkách

První branku v utkání a zároveň svou první v seniorské reprezentaci vstřelil v desáté minutě Filip Zadina. Osmnáctiletý český útočník vypálil v přesilové hře a odrazem od obránce Riikoly se puk dostal až do branky. Vedení českého týmu ale nemělo dlouhé trvání, už za necelé tři minuty srovnal střelou na přední tyč Antti Suomela.

Zkraje druhé třetiny měli šance hráči na obou stranách a po Chytilově ráně dokonce zvonila tyč. Pak hráli Finové dvě krátké přesilovky pěti proti třem, ale ani jednu nedokázali využít. Celkem hráli Finové ve druhé třetině pět přesilovek, ale Češi se i s velkou pomocí brankáře Francouze dokázali vždy ubránit.

V polovině poslední části šli Češi do vedení 2:1 a zase to bylo v početní výhodě. Důrazný Dmitrij Jaškin se po Kautově střele zmocnil puku a z bezprostřední blízkosti ho poslal za brankářova záda. Na konečných 3:1 ještě zvyšoval v poslední minutě trefou do prázdné brány Andrej Nestrašil.

Turnaj Carlson Hockey Games v Pardubicích, součást Euro Hockey Tour:



ČR - Finsko 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Zadina (D. Sklenička), 50. Jaškin (Kaut, D. Sklenička), 60. Nestrašil - 12. Suomela (Näkyvä). Rozhodčí: Oskirko, Soin (oba Rus.) - J. Ondráček, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 9:6. Využití: 2:0. Diváci: 6212.