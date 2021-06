Psal mi manažer, ať dám maximálně jeden gól, smál se obránce Klok, který působí ve finské lize

Pokud si chtějí čeští hokejisté zachovat šanci na medaili z mistrovství světa v Rize, musí večer vyhrát. Jinak na turnaji končí. Ve čtvrtfinále šampionátu nastoupí proti obhájcům zlata z posledního šampionátu - Finům.

„Myslím, že to bude strašně vyrovnaný zápas ve kterém rozhodnou tak jeden dva góly. Věřím, že to budeme my, ti šťastnější,“ přeje si s úsměvem obránce Lukáš Klok, který jedním ze čtyř členů národního týmu, který působí ve finské lize.

Všichni se shodují, že největší předností Finů je rychlost, která se odvíjí od stylu, který se tamní nejvyšší soutěž hraje.

„Já když to srovnám s extraligou, tak tam máme o dost starších hráčů, než ve finské lize a proto to není v Česku tak rozlítané. Je tam hodně talentovaných mladých hráčů a ta jejich nátura je taková bruslivá,“ vysvětluje Klok, který bude ve čtvrtfinále světového šampionátu paradoxně jediným aktuálním finským mistrem na ledě.

A tak mu i v Raumě, tedy klubu, ve kterém působí, fandí. I když ne úplně.

„Psal mi zrovna dnes manažer, že když hrajeme proti nim, tak ať dám maximálně jeden gól, ale ať je neporazíme. Byly tam takové legrace, drží mi palce, ale nechtějí, abychom vyhráli, protože bych si to proti nim užil,“ usmíval se při vyprávění český hokejista.

A právě to je pro Lukáše Kloka velká motivace na víc. Moc by si přál po vítězném čtvrtfinále zavolat do Finska zase on.

„Určitě, věřím, že vyhrajeme a potom jim s radostí zavolám a proberu to s nima. Budu se snažit podat co nejlepší výkon a zvítězit. Užiju si to proti klukům a manažerovi z Raumy, to bude bonus pro mě.“ Dodává pětadvacetiletý rodák z Ostravy.

Čtvrtfinálové utkání mistrovství světa v hokeji mezi Finskem a Českem začíná v 19.15 a prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat ONLINE a nebo si naladit stanici Radiožurnál Sport.