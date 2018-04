Do utkání s Finskem zasáhlo několik nováčků. 'Popasovali se s tím skvěle,' chválí Francouz

Čeští hokejisté dál v přípravě na mistrovství světa jen vyhrávají. Úspěšnou sérii prodloužili i na úvod domácího turnaje Euro Hockey Tour, když v Pardubicích porazili Finsko 3:1. A ukázali se mladí hráči - první gól dal třeba osmnáctiletý Filip Zadina. Pochvaly se ale dočkali všichni. Pardubice 9:29 20. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Zadina v utkání s Finskem. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Bylo to super. Jsem rád, že jsme vyhráli. Nasadili jsme mladé kluky, takže nikdo nevěděl, co od toho můžeme čekat, ale popasovali se s tím skvěle a ten zápas zvládli. Hrají výborně, jsou vyspělí a není vidět skoro žádný rozdíl mezi nimi a zkušenými hráči,“ chválil přínos českých mladíků brankář Pavel Francouz.

Pro Filipa Zadinu byl zápas s Finskem prvním startem v seniorském národním týmu a osmnáctiletý útočník hned vstřelil i svůj premiérový gól. Se svým debutem byl Zadina spokojený a věří, že se může ještě zlepšit.

„Určitě to bylo rychlejší a hrálo se možná trochu víc do těla, ale myslím si, že s bruslením nemám žádný problém a nějak jsem se s tím porval. Je to první zápas, takže si myslím, že když dostanu šanci ještě v dalším zápase, tak to bude lepší, budu víc na puku a budu si i víc věřit,“ říkal po zápase Filip Zadina.

Vítěznou branku dal v 50. minutě Dmitrij Jaškin, který v seniorském národním týmu zatím odehrál jen tři zápasy na Světovém poháru. Pětadvacetiletý útočník St. Louis Blues zároveň ale také třikrát seděl na trestné lavici a sám ví, že se musí přizpůsobit jinému posuzování faulů, než na jaké je zvyklý z NHL.

„Musím si na to zvyknout, protože je to trošku přísnější. Je to hodně o bruslení a musí to být prostě lepší,“ řekl po vítězném zápase Jaškin.

Druhé utkání na Carlson Hockey Games odehrají Češi v sobotu ve 14.20 proti Švédsku.

